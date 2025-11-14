ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης - Δεν θα διαβάσω το βιβλίο Τσίπρα
Πολιτική
12:41 - 14 Νοε 2025

Μητσοτάκης: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης - Δεν θα διαβάσω το βιβλίο Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο συνέδριο «Greece Talks» μίλησε το πρωί της Παρασκευής (14/11) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας σε μία συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο, υπό τον συντονισμό του Αντώνη Σρόιτερ.  

Στην τοποθέτησή του για τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της πολιτικής ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η πιο σημαντική αρετή που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος και μία χώρα είναι η προσαρμοστικότητα». Για την πολιτική λογοδοσία είπε: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό και σε αυτον λογοδοτώ…».

Για τη σχέση τεχνοκρατών και πολιτικών τόνισε πως υπάρχει ένας «ψεύτικος διαχωρισμός τεχνοκρατών και πολιτικών». Σημείωσε μάλιστα πως και ο ίδιος είναι και πολιτικός και τεχνοκράτης. Υποστήριξε επίσης πως ως πρωθυπουργός έφερε τεχνοκράτες που έγιναν πολιτικοί».

Αναφερόμενος στην Κρήτη και στα φαινόμενα οπλοκατοχής, είπε: «Εγώ είμαι Κρητικός. Μεγάλωσα με τη θεωρία χρήσης του όπλου ως διασκέδαση… Η Πολιτεία δεν μπορεί να το ανεχθεί πλέον και πρέπει να επιδείξει μηδενική ανοχή». Για τη δολοφονία που απασχόλησε την επικαιρότητα σημείωσε: «Αυτό δεν είναι βεντέτα, είναι εν ψυχρώ δολοφονία… Είναι μία στυγνή δολοφονία». Πρόσθεσε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν και ότι πρέπει «να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αυτές τις συνήθειες οι οποίες δεν γίνονται ανεκτές πλέον».

Για το δημογραφικό ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Οι δημογραφικές τάσεις της Ελλάδας δεν είναι εξαίρεση… Η Νότια Κορέα έχει 0,8 δείκτη γεννήσεων και είναι πλούσια χώρα». Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής: «Το συνταξιοδοτικό, η χρηματοδότηση της υγείας… πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα». Τόνισε ακόμα ότι «ακόμη κι αν γεννούσαν όλοι άμεσα περισσότερα παιδιά, αυτά θα έμπαιναν στην αγορά εργασίας σε 20 χρόνια», επισημαίνοντας ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από σήμερα.

Από τον Πρωθυπουργό ζητήθηκε και ένα σχόλιο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Έχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Άλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου».

Κλείνοντας σχολίασε με νόημα πως «την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8aeh3yz7v5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 13:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

UBS για ελληνικές τράπεζες: Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους και «βλέπει» ράλι έως 33%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

UBS για ελληνικές τράπεζες: Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους και «βλέπει» ράλι έως 33%

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλάει ανοιχτά: Ήρθε για δουλειές
Ανεμοδείκτης

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλάει ανοιχτά: Ήρθε για δουλειές

IEA: Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου δεν έχει κορυφωθεί — Η κλιματική κρίση καραδοκεί
Εμπορεύματα

IEA: Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου δεν έχει κορυφωθεί — Η κλιματική κρίση καραδοκεί

Κεφαλογιάννη: Ο τουρισμός σε τροχιά νέου ρεκόρ - Η Ελλάδα γίνεται προορισμός 12 μηνών
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη: Ο τουρισμός σε τροχιά νέου ρεκόρ - Η Ελλάδα γίνεται προορισμός 12 μηνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψυχραιμία παιδιά...
Ανεμοδείκτης

Ψυχραιμία παιδιά...

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές
Πολιτική

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ