Μητσοτάκης: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης - Δεν θα διαβάσω το βιβλίο Τσίπρα

Στο συνέδριο «Greece Talks» μίλησε το πρωί της Παρασκευής (14/11) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας σε μία συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο, υπό τον συντονισμό του Αντώνη Σρόιτερ.

Στην τοποθέτησή του για τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της πολιτικής ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η πιο σημαντική αρετή που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος και μία χώρα είναι η προσαρμοστικότητα». Για την πολιτική λογοδοσία είπε: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό και σε αυτον λογοδοτώ…».

Για τη σχέση τεχνοκρατών και πολιτικών τόνισε πως υπάρχει ένας «ψεύτικος διαχωρισμός τεχνοκρατών και πολιτικών». Σημείωσε μάλιστα πως και ο ίδιος είναι και πολιτικός και τεχνοκράτης. Υποστήριξε επίσης πως ως πρωθυπουργός έφερε τεχνοκράτες που έγιναν πολιτικοί».

Αναφερόμενος στην Κρήτη και στα φαινόμενα οπλοκατοχής, είπε: «Εγώ είμαι Κρητικός. Μεγάλωσα με τη θεωρία χρήσης του όπλου ως διασκέδαση… Η Πολιτεία δεν μπορεί να το ανεχθεί πλέον και πρέπει να επιδείξει μηδενική ανοχή». Για τη δολοφονία που απασχόλησε την επικαιρότητα σημείωσε: «Αυτό δεν είναι βεντέτα, είναι εν ψυχρώ δολοφονία… Είναι μία στυγνή δολοφονία». Πρόσθεσε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν και ότι πρέπει «να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αυτές τις συνήθειες οι οποίες δεν γίνονται ανεκτές πλέον».



Για το δημογραφικό ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Οι δημογραφικές τάσεις της Ελλάδας δεν είναι εξαίρεση… Η Νότια Κορέα έχει 0,8 δείκτη γεννήσεων και είναι πλούσια χώρα». Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής: «Το συνταξιοδοτικό, η χρηματοδότηση της υγείας… πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα». Τόνισε ακόμα ότι «ακόμη κι αν γεννούσαν όλοι άμεσα περισσότερα παιδιά, αυτά θα έμπαιναν στην αγορά εργασίας σε 20 χρόνια», επισημαίνοντας ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από σήμερα.

Από τον Πρωθυπουργό ζητήθηκε και ένα σχόλιο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Έχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Άλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου».

Κλείνοντας σχολίασε με νόημα πως «την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά».

