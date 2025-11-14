UBS για ελληνικές τράπεζες: Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους και «βλέπει» ράλι έως 33%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:16 - 14 Νοε 2025

UBS για ελληνικές τράπεζες: Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους και «βλέπει» ράλι έως 33%

Reporter.gr Newsroom
Σε ακόμη πιο αισιόδοξη στάση για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες προχωρά η UBS, μετά και τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, εκτιμώντας ότι ο κλάδος έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου παρά την ισχυρή πορεία των μετοχών από τις αρχές του έτους. 

Η ελβετική τράπεζα ανεβάζει εκ νέου τις τιμές-στόχους για όλες τις τράπεζες και εκτιμά ότι θα μπορούσε να υπάρξει νέα άνοδος έως και 33%.

Σύμφωνα με την UBS, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση της τάξης του 18% σε όρους P/E έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους για το 2027. Οι ελληνικές μετοχές αποτιμώνται στις 7,2 φορές τα κέρδη, έναντι 8,8 φορές των ευρωπαϊκών τραπεζών, αφήνοντας «σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανόδου».

Γι’ αυτό και η UBS διατηρεί συστάσεις «buy» για όλες τις συστημικές τράπεζες, τονίζοντας ότι καθεμία προσφέρει διαφορετικό τρόπο έκθεσης στο ελληνικό αναπτυξιακό αφήγημα.

Οι κορυφαίες επιλογές της UBS παραμένουν:

  • Τράπεζα Πειραιώς: «Μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη», καθαρό play στην ελληνική ανάπτυξη.
  • Eurobank: Ισχυρό story εξαγορών και ευελιξία κεφαλαίου.

Οι αναβαθμισμένες τιμές στόχοι

Η UBS ανεβάζει τις τιμές στόχους ως εξής:

  • Πειραιώς: 9,20 ευρώ (από 8,60) - άνοδος 33%
  • Alpha Bank: 4,30 ευρώ (από 4,00) - άνοδος 24%
  • Eurobank: 4,20 ευρώ (από 4,10) - άνοδος 24%
  • Εθνική Τράπεζα: 15,40 ευρώ (από 14,90) - άνοδος 18%

Ο επόμενος μεγάλος καταλύτης, όπως επισημαίνει, θα είναι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025, που ενδέχεται να φέρουν νέες αναβαθμίσεις σε επιχειρηματικά σχέδια.

Σταθεροποίηση στα έσοδα από τόκους

Η UBS σημειώνει ότι τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις, με οριακές μόνο αλλαγές στις εκτιμήσεις του 2025. Ωστόσο, επισημαίνει αναβαθμίσεις στα μεσοπρόθεσμα κέρδη, λόγω:

  • ταχύτερων εξαγορών (κυρίως από την Eurobank),
  • υψηλότερης από την αναμενόμενη πιστωτικής επέκτασης,
  • μείωσης στο κόστος κεφαλαίου (COE).

Ένα βασικό θέμα στο τρίτο τρίμηνο, όπως επισημαίνει η UBS, ήταν η σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), καθώς οι διαδοχικές μειώσεις επιβραδύνθηκαν ή σημειώθηκε και αύξηση (Alpha +0,7% σε τριμηνιαία βάση, Eurobank -0,1% σε τριμηνιαία βάση, Εθνική Τράπεζα -0,9% σε ετήσια βάση και Πειραιώς -0,5% σε τριμηνιαία βάση), με όλες τις τράπεζες να δείχνουν διαδοχική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο.

Οι εξαγορές της Eurobank, ιδίως της Ελληνικής Τράπεζας, άνοιξαν πλέον ένα σημαντικό κενό στα ΝΙΙ, ενώ η Πειραιώς και η Eurobank παραμένουν οι κορυφαίοι παραγωγοί προμηθειών, τονίζει η UBS.

Η UBS καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη εταιρικών πιστώσεων 2,3% σε τριμηνιαία βάση στο τρίτο τρίμηνο ή 17% σε ετήσια, με την Εθνική Τράπεζα να είναι η πιο αδύναμη στο +0,8%, αλλά αναμένει ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο. Τα στεγαστικά δάνεια σταθεροποιούνται επίσης σε διαδοχική βάση, με τις τράπεζες να είναι ολοένα και πιο αισιόδοξες για την ανάπτυξη στο μέλλον (η Πειραιώς ήδη αναφέρει ανάπτυξη, +0,7% σε τριμηνιαία βάση).

Εξαγορές και κεφαλαιακή ενίσχυση

Από τις εξαγορές για το τέταρτο τρίμηνο ξεχωρίζουν:

  • η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, που δημιουργεί νέο «μαξιλάρι» στα NII,
  • η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς,
  • η έκδοση Alt T1 της Eurobank ύψους 600 εκατ. ευρώ, που ενισχύει το κεφαλαιακό προφίλ της.

Η UBS αναμένει και υψηλότερα payouts, τα οποία θα επικαιροποιηθούν το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

