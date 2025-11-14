Παπασταύρου: Η είσοδος νέων επενδυτών ενισχύει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Την αισιοδοξία του για την πρόοδο του έργου του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και την Κύπρο με το Ισραήλ εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΙ.

Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η συμμετοχή νέων επενδυτών στο έργο διαλύει τις αρχικές επιφυλάξεις που υπήρχαν στην Κύπρο. «Όσο πιο διευρυμένη είναι η συμμετοχή, οι όποιες διαφωνίες περιορίζονται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε ότι οι ενεργειακές διασυνδέσεις Ελλάδας - Κύπρου και Κύπρου - Ισραήλ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό πλαίσιο. Όπως εξήγησε, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ προωθούν στρατηγικές ώστε η Ινδία να ενταχθεί σε εμπορικούς δρόμους που περνούν από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, γεγονός που καθιστά τα έργα ενεργειακής διασύνδεσης ακόμη πιο σημαντικά.