«Καρφιά» Τσίπρα κατά Μητσοτάκη: Φοβάται τη συμβολή της «Ιθάκης» σε ένα μέλλον χωρίς Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες

Μέσω μιας αιχμηρής δήλωσης, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε την Παρασκευή (14/11) απέναντι στις δημόσιες αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το αδημοσίευτο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για επιλογή αποφυγής της αναμέτρησης με την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα στράφηκε και σε άλλα ζητήματα, όπως οι υποθέσεις δικαστικής και πολιτικής φύσης, αποδίδοντας στον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του προσπάθεια συγκάλυψης και αποδόμησης της αλήθειας.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε νωρίτερα ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του, σχολιάζοντας πως «την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».