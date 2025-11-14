ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμφωνία «μαμούθ» ΗΠΑ - Νότιας Κορέας: $350 δισ. σε επενδύσεις με επίκεντρο τη ναυπηγική βιομηχανία
Ναυτιλία
14:48 - 14 Νοε 2025

Συμφωνία «μαμούθ» ΗΠΑ - Νότιας Κορέας: $350 δισ. σε επενδύσεις με επίκεντρο τη ναυπηγική βιομηχανία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει η νέα εμπορική συμφωνία Ουάσιγκτον–Σεούλ, με επίκεντρο τη ναυπηγική βιομηχανία, την ενέργεια και τις τεχνολογίες αιχμής. Από αυτά, 150 δισ. δολάρια δεσμεύονται αποκλειστικά για την αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κορεατική επένδυση στον κλάδο που έχει γίνει ποτέ.

Η συμφωνία παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα, ως συνέχεια της συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση των αμερικανικών δασμών στα κορεατικά προϊόντα από 25% σε 15%, μια κίνηση που η Σεούλ επιδίωκε μήνες υπό την απειλή υψηλών δασμών στα αυτοκίνητα και τα ημιαγωγά της.

Ο Λι χαρακτήρισε τη συμφωνία «καθοριστική για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας», σημειώνοντας ότι μετατρέπει μια εμπορική απειλή σε «ευκαιρία στρατηγικής αναβάθμισης». Παράλληλα, τόνισε ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν νέες συνεργασίες στη ναυπηγική, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πυρηνικό τομέα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι ΗΠΑ εγκρίνουν την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων από τη Νότια Κορέα, ενώ θα συνεργαστούν για την εξεύρεση πηγών καυσίμου. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι μέρος των πυρηνοκίνητων σκαφών θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε κορεατικών συμφερόντων ναυπηγείο στη Φιλαδέλφεια, ενισχύοντας τις αμερικανικές υποδομές.

Σημαντικό τμήμα της συμφωνίας αφορά και τη σταδιακή εισροή επενδύσεων, καθώς η Σεούλ απαίτησε τα 200 δισ. δολάρια σε μετρητά να καταβληθούν σε δόσεις των 20 δισ. ετησίως, ώστε να αποφευχθούν πιέσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία του γουόν. Οι ΗΠΑ δέχθηκαν τη ρήτρα σταθερότητας, δεσμευμένες ότι θα εξετάζουν κάθε αίτημα προσαρμογής.

Στο πεδίο του εμπορίου, η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε ότι οι δασμοί στα κορεατικά τσιπ δεν θα είναι δυσμενέστεροι από εκείνους που ισχύουν για την Ταϊβάν. Το πακέτο θεωρείται κρίσιμο για τη Σεούλ, που τους τελευταίους μήνες προσπαθεί να μειώσει τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών σε καίριους εξαγωγικούς κλάδους.

Αναλυτές στη Νότια Κορέα σημειώνουν ότι η απόκτηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων δεν αποτελεί «game changer», ενισχύει ωστόσο ουσιαστικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας απέναντι στη Βόρεια Κορέα και αναβαθμίζει το στρατηγικό της βάρος στην περιοχή.

Η συμφωνία, που είχε πρωτοανακοινωθεί τον Ιούλιο, πλέον αποκτά πλήρες πλαίσιο εφαρμογής και αναμένεται να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης επενδύσεων και αμυντικής συνεργασίας για την επόμενη δεκαετία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καϊλή: Καταγγέλλει τις συνθήκες κράτησής της – «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα»
Πολιτική

Καϊλή: Καταγγέλλει τις συνθήκες κράτησής της – «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα»

Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη: «Δεν είμαι Χάρι Πότερ» – Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη: «Δεν είμαι Χάρι Πότερ» – Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

Κομισιόν: Ετοιμάζει «ψηφιακή αντεπίθεση» κατά της φοροδιαφυγής σε πραγματικό χρόνο
Ειδήσεις

Κομισιόν: Ετοιμάζει «ψηφιακή αντεπίθεση» κατά της φοροδιαφυγής σε πραγματικό χρόνο

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Στόχος για χρέος κάτω από 120% μέχρι το 2030 - Η εκτίμηση της Moody&#039;s
Οικονομία

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Στόχος για χρέος κάτω από 120% μέχρι το 2030 - Η εκτίμηση της Moody's

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο
Ειδήσεις

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν
Ειδήσεις

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου
Ειδήσεις

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:35

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου - Οι ώρες και τα σημεία

Πολιτική
27/05/2026 - 16:30

Δημοσκόπηση Real Polls: Τσίπρας και Καρυστιανού «αφήνουν» το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:19

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:13

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές

Ειδήσεις
27/05/2026 - 16:00

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 15:58

BofA: Σήμα κινδύνου για πιθανή κατάρρευση των ευρωπαϊκών μετοχών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:53

Ιράν: Παρουσίασε προσχέδιο για συνδιαχείριση του Ορμούζ με το Ομάν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 15:28

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Πολιτική
27/05/2026 - 15:19

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

Πολιτική
27/05/2026 - 15:03

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 15:03

Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ