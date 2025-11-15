Μαρινάκης: Το καθαρά διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ
Πολιτική
11:13 - 15 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε το Σάββατο (15/11) στο ΕΡΤnews για την οικονομία και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο Fitch, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «όταν δει κανείς όλη την εικόνα, το ένα οδηγεί στο άλλο», κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως παρουσιάζει «τη μισή αλήθεια» από το 2019 μέχρι σήμερα.

Σχετικά με το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη μισθών -μόνο πάνω από τη Βουλγαρία- τόνισε πως η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία της χώρας. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέλαβε το 2019 τη διακυβέρνηση στη Ζυρίχη ή στο Λουξεμβούργο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μια οικονομία βαθιά τραυματισμένη».

Αν και παραδέχθηκε ότι ο συγκεκριμένος στατιστικός δείκτης είναι ακριβής, παρουσίασε στοιχεία που -όπως είπε- η αντιπολίτευση παραλείπει: αύξηση του μέσου μισθού κατά 28% και του κατώτατου κατά 36% την τελευταία πενταετία, με σωρευτικό πληθωρισμό περίπου 20% στο ίδιο διάστημα. «Ακόμα και έτσι, το καθαρό διαθέσιμο ατομικό εισόδημα έχει αυξηθεί κατά 11%, τρεις φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημείωσε.

Ως πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών ανέφερε τον δείκτη ατομικής κατανάλωσης της Eurostat. «Εκεί η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση από το τέλος, στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με σημαντική βελτίωση», είπε, επιμένοντας ότι η χώρα έχει προχωρήσει, με στόχο τη σύγκλιση με την Ευρώπη. «Ούτε πανηγυρισμοί, ούτε μηδενισμός. Υπάρχει πρόοδος, αλλά χρειάζεται συνέχεια», όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε.

Απορρίπτοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για «ισπανικό μοντέλο», υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει «το μονοπάτι της αναβάθμισης της οικονομίας» μέσω ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις πρόσφατες αναφορές του Αλέξη Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό, υπενθυμίζοντας δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού περί «φραπέ, απομαγνητοφωνήσεων και στήριξης της κλεπτοκρατίας». «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «στον θυμό φαίνεται ο χαρακτήρας».

Επέκρινε επίσης τον κ. Τσίπρα για το γεγονός ότι «δύο υπουργοί της κυβέρνησής του έχουν αμετάκλητες καταδίκες» και για τις επιλογές που -κατά τον ίδιο- στιγμάτισαν το υπουργείο Δικαιοσύνης εκείνη την περίοδο.

Αναφερόμενος στον νέο Ποινικό Κώδικα, υποστήριξε ότι ο τότε πρωθυπουργός κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να τον ψηφίσει, με «αρνητικές συνέπειες», όπως έχουν επισημάνει και πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθύμισε ακόμη ότι πρόσφατες υποθέσεις αποφυλακίσεων συνδέονται με εκείνες τις αλλαγές, τονίζοντας ότι «αυτό αφορά το ηθικό σκέλος και τα σκάνδαλα».

Για τη δήλωση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι εκείνη υπογράμμισε πως η διαφθορά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ότι η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές είναι «άψογη». Στις περίπου 6.000 υποθέσεις που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ορισμένες αφορούν και την Ελλάδα, με τη δέσμευση ότι θα υπάρξει πλήρης διερεύνηση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σχέση με τις υποθέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης σημείωσε ότι δεν αποκρύφτηκε τίποτα, παραδεχόμενος ότι υπήρξε σοβαρή αστοχία. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έστειλε 5.200 ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη, πριν ακόμη υπάρξει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

Για το νέο νομοσχέδιο που αφορά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε «υπερήφανος» που το εισάγει, καθώς είναι το πρώτο ύστερα από 12 χρόνια και στόχο έχει –όπως είπε– να αποτυπώσει νομοθετικά την «ήδη θετική εικόνα» που έχει η ΕΡΤ στους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, διεθνείς οργανισμοί καταγράφουν την ΕΡΤ ως ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης στη χώρα. Υποστήριξε επίσης ότι κατά την πρόσφατη ευρωεκλογική περίοδο τηρήθηκαν πλήρως οι κανόνες κατανομής τηλεοπτικού χρόνου στα κόμματα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επιστροφή μέρους των ετήσιων πλεονασμάτων στους εργαζόμενους, υπό τον όρο της χρηστής διοίκησης, επίλυση του ζητήματος των ανείσπρακτων ανταποδοτικών τελών από το 2014 έως σήμερα μέσω της ΑΑΔΕ, μεγαλύτερη διαφάνεια στις κρατικές διαφημίσεις -οι οποίες θα δημοσιοποιούνται πριν και μετά την προβολή τους- καθώς και μεταφορά του αρχείου της ΕΡΤ στα σχολεία, ώστε να αξιοποιηθεί ως σύγχρονο ιστορικό υλικό.

Παράλληλα, ιδρύεται Κέντρο Καινοτομίας και ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΡΤ στην περιφέρεια.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «ιερό» το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πλέον, με χρηστή διαχείριση, επιστρέφει σε πολίτες και εργαζόμενους. Όπως είπε, η ΕΡΤ φτάνει πλέον τις 16 εκατ. θεάσεις τον μήνα.

