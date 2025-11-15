ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι νέες προκλήσεις στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Ναυτιλία
10:44 - 15 Νοε 2025

Οι νέες προκλήσεις στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις νέες προκλήσεις των επιθεωρήσεων πλοίων επικεντρώνεται η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. 

Η εκδήλωση έχει ως αφορμή την παρουσίαση της εκπαιδευτικής έκδοσης «Επιθεωρήσεις Πλοίων», του Ιδρύματος Ευγενίδου που κυκλοφόρησε το 2024 και υπογράφεται από τον Αναστάσιο Καρτσιμαδάκη και τον Νικόλαο Τσεκούρα.

Η έκδοση στοχεύει να εισαγάγει τους νέους Αξιωματικούς Ε.Ν., ειδικότητας Πλοιάρχων, στη συνολική εικόνα των επιθεωρήσεων εμπορικών πλοίων: τις απαιτήσεις, τα κανονιστικά πλαίσια, τις διαδικασίες και τις πρακτικές δυσκολίες που συναντώνται από τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πλοίου έως τη λειτουργία του.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με σύντομες τοποθετήσεις των δύο συγγραφέων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες, τα κεφάλαια και τους στόχους της νέας έκδοσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών και νηογνωμόνων.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά πεδία:

  1. Επιθεωρήσεις στην κατασκευή των πλοίων, με αναφορά σε τεχνικά πρότυπα, διαδικασίες και τον ρόλο των νηογνωμόνων.

  2. Έλεγχοι Port State Control, με έμφαση στις διεθνείς τάσεις, τα συνηθέστερα ευρήματα και τις προσαρμογές που απαιτούνται από τις εταιρείες.

  3. Vetting από ναυλωτές και εταιρείες ενέργειας, ένας τομέας όπου τα κριτήρια γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά και επηρεάζουν την εμπορική δραστηριότητα των πλοίων.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει ενισχύσει σημαντικά τη «Βιβλιοθήκη του Ναυτικού» τα τελευταία χρόνια. Από το 2024 έχει εκδώσει οκτώ νέα βιβλία και έχει αναθεωρήσει δεκαέξι παλαιότερους τίτλους, ανεβάζοντας τη συλλογή στους 68.
Τα βιβλία αυτά αποτελούν βασικό εργαλείο για τους σπουδαστές Πλοιάρχους και Μηχανικούς των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και λειτουργούν ως πυλώνας της ναυτικής εκπαίδευσης.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch: Διεθνής αναγνώριση, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις
Οικονομία

Παπαθανάσης μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch: Διεθνής αναγνώριση, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις

Διαθέσιμο για παραγγελίες το νέο FIAT Pandina, με εισαγωγική τιμή €15.490 και πλούσιο εξοπλισμό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διαθέσιμο για παραγγελίες το νέο FIAT Pandina, με εισαγωγική τιμή €15.490 και πλούσιο εξοπλισμό

OMODA &amp; JAECOO International User Summit 2025 «Παγκόσμιες πρεμιέρες, καινοτομία και δράση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία συν-δημιουργίας»
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

OMODA & JAECOO International User Summit 2025 «Παγκόσμιες πρεμιέρες, καινοτομία και δράση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία συν-δημιουργίας»

Renault Twingo: Αποκαλύφθηκε και επιστρέφει
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Twingo: Αποκαλύφθηκε και επιστρέφει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ίδρυμα Ευγενίδου &amp; CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση
Magazino

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Ίδρυμα Ευγενίδου: Η Αθήνα στο Επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Στρατηγικής
Ναυτιλία

Ίδρυμα Ευγενίδου: Η Αθήνα στο Επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Στρατηγικής

Ίδρυμα Ευγενίδου: Το Πλάνο Δράσεων με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων - Μνημόνιο Συνεργασίας με το CERN
Επιχειρήσεις

Ίδρυμα Ευγενίδου: Το Πλάνο Δράσεων με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων - Μνημόνιο Συνεργασίας με το CERN

Ίδρυμα Ευγενίδου: Γιορτάζει 70 χρόνια προσφοράς, ενισχύοντας την απασχόληση στη Θράκη
Ειδήσεις

Ίδρυμα Ευγενίδου: Γιορτάζει 70 χρόνια προσφοράς, ενισχύοντας την απασχόληση στη Θράκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 12:41

Τσίπρας: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος

Αυτοδιοίκηση
28/05/2026 - 12:38

Ηλεκτρονική ψήφος: Δείτε πώς θα μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

Φορολογία
28/05/2026 - 11:00

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 10:59

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy

Αναλύσεις
28/05/2026 - 10:55

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α' τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo

Πολιτική
28/05/2026 - 10:49

Παπαστεργίου: Ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της επόμενης βδομάδας

Οικονομία
28/05/2026 - 10:47

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 10:37

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:35

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Πολιτική
28/05/2026 - 10:35

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Πολιτική
28/05/2026 - 10:31

Πιερρακάκης: Δεν θα πέσει γρήγορα το πετρέλαιο στα $70, ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 10:26

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ