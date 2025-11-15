Οι νέες προκλήσεις στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Στις νέες προκλήσεις των επιθεωρήσεων πλοίων επικεντρώνεται η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Η εκδήλωση έχει ως αφορμή την παρουσίαση της εκπαιδευτικής έκδοσης «Επιθεωρήσεις Πλοίων», του Ιδρύματος Ευγενίδου που κυκλοφόρησε το 2024 και υπογράφεται από τον Αναστάσιο Καρτσιμαδάκη και τον Νικόλαο Τσεκούρα.

Η έκδοση στοχεύει να εισαγάγει τους νέους Αξιωματικούς Ε.Ν., ειδικότητας Πλοιάρχων, στη συνολική εικόνα των επιθεωρήσεων εμπορικών πλοίων: τις απαιτήσεις, τα κανονιστικά πλαίσια, τις διαδικασίες και τις πρακτικές δυσκολίες που συναντώνται από τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πλοίου έως τη λειτουργία του.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με σύντομες τοποθετήσεις των δύο συγγραφέων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες, τα κεφάλαια και τους στόχους της νέας έκδοσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών και νηογνωμόνων.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά πεδία:

Επιθεωρήσεις στην κατασκευή των πλοίων, με αναφορά σε τεχνικά πρότυπα, διαδικασίες και τον ρόλο των νηογνωμόνων. Έλεγχοι Port State Control, με έμφαση στις διεθνείς τάσεις, τα συνηθέστερα ευρήματα και τις προσαρμογές που απαιτούνται από τις εταιρείες. Vetting από ναυλωτές και εταιρείες ενέργειας, ένας τομέας όπου τα κριτήρια γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικά και επηρεάζουν την εμπορική δραστηριότητα των πλοίων.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει ενισχύσει σημαντικά τη «Βιβλιοθήκη του Ναυτικού» τα τελευταία χρόνια. Από το 2024 έχει εκδώσει οκτώ νέα βιβλία και έχει αναθεωρήσει δεκαέξι παλαιότερους τίτλους, ανεβάζοντας τη συλλογή στους 68.

Τα βιβλία αυτά αποτελούν βασικό εργαλείο για τους σπουδαστές Πλοιάρχους και Μηχανικούς των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και λειτουργούν ως πυλώνας της ναυτικής εκπαίδευσης.