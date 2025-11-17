Δούκας για επέτειο Πολυτεχνείου: Κρατάμε την παρακαταθήκη ζωντανή

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τονίζει σε ανάρτηση του ότι το μήνυμα του 1973 - το αίτημα για αξιοπρέπεια, δημοκρατία και μια ζωή χωρίς φόβο- παραμένει ζωντανό.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτηση του στο Facebook, η παρακαταθήκη της εξέγερσης αποτελεί οδηγό για τη σημερινή προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική Αθήνα για όλους.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα αναφέρει: «Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ΄73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο.

Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν.

Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους».