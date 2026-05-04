Άνοιξε η αυλαία για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων – Δούκας: Γεμίζουμε τους δημόσιους χώρους με ζωή

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Μπορεί ο καιρός να μην ήταν με το μέρος μας, αλλά για μία ακόμη χρονιά το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησε δυναμικά και ήδη από τις πρώτες ημέρες βλέπουμε τη συμμετοχή και τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου. Για έναν ολόκληρο μήνα, η Αθήνα γίνεται μια ανοιχτή σκηνή, με δωρεάν εκδηλώσεις για όλους σε κάθε γειτονιά. Γεμίζουμε τους δημόσιους χώρους με ζωή, πολιτισμό και δημιουργία και δίνουμε την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να συναντηθούν, να συμμετέχουν και να μοιραστούν εμπειρίες. Καλούμε όλους να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και να ζήσουν τον παλμό της πόλης».
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε το Σάββατο 2 Μαΐου με την οδό Πρωτογένους να μετατρέπεται σε ένα ζωντανό αστικό σκηνικό με μουσική μέχρι αργά το βράδυ, ενώ στο πάρκο Ριζάρη πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε μια ανοιχτή συνεδρία yoga. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξένησε το Athens Asian Food Festival, με πλήθος επισκεπτών σε ένα διήμερο γεμάτο γεύσεις και πολιτισμικές επιρροές.
Την Κυριακή 3 Μαΐου, η ενέργεια μεταφέρθηκε σε εμβληματικά σημεία της πόλης, με το Ζάππειο να φιλοξενεί ένα μεγάλο outdoor dance event και τη Βαρβάκειο Αγορά να αποκτά έναν διαφορετικό, σύγχρονο παλμό μέσα από μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία.
Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χώρο ως σημείο συνάντησης, δημιουργίας και εμπειρίας.
Οι εκδηλώσεις έως τις 17 Μαΐου
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται με ένα πλούσιο σύνολο δράσεων για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. Παρακάτω, ορισμένες από τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν τις δύο πρώτες εβδομάδες:
Παντελής Θαλασσινός | 4 Μαΐου | 21:00 - 23:00 |Πλατεία Κοραή
Fitness Sessions | 5 Μαΐου | 18:30 - 20:30 |Πάρκο Ελευθερίας
Χειμερινοί Κολυμβητές | 5 Μαΐου | 21:00 - 23:00 | Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ιστορικός περίπατος «Οι Γυναίκες στην Αντίσταση» | 6 Μαΐου | 18:00 - 20:30 | Αθηναϊκή Τριλογία
Παραμύθια με τον Ταξιάρχη Μπεληγιάννη | 7 Μαΐου | 19:00 - 20:30 | Λόφος Λαμπράκη
Νησιώτικο Πανηγύρι | 8 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος
Athina Latina | 9 Μαΐου | 12:00 - 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος
Yucatan pres. Sensory | 9 Μαΐου | 18:00 - 23:00 | Ζάππειο Μέγαρο
Όσοι δεν πρόλαβαν: Διαδρομή Μνήμης 1940–1944 | 10 Μαΐου | 11:00 - 12:30 | Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών
Ένας ιστορικός περίπατος στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών αναδεικνύει γεγονότα και πρόσωπα της περιόδου 1940 - 1944.
Μέσα από αφηγήσεις και τεκμήρια, η διαδρομή συνδέει τη μνήμη και τις ιστορίες του τόπου με το σήμερα.
Athens All Star Party | 10 Μαΐου | 16:00 - 23:00 | Λόφος Λυκαβηττού (πάρκινγκ Θεάτρου)
Μελαχρινός Βελέντζας: Rebirth | 11 Μαΐου | 21:00 - 23:00 | Λυσίου & Κλεψύδρας
Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της Πλάκας, ο Μελαχρινός Βελέντζας παρουσιάζει το project “Rebirth”, σε μια βραδιά που συνδυάζει σύγχρονους ήχους του πιάνου με το ιδιαίτερο αστικό τοπίο.
Fitness Sessions | 12 Μαΐου | 18:30 - 20:30 | Πάρκο Ελευθερίας
EDEN Block Party w/ Daphni (aka Caribou) | 14 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Πλατεία Αβησσυνίας
Η Πλατεία Αβησσυνίας γίνεται ένα μεγάλο υπαίθριο dancefloor, με τον Daphni να δίνει τον ρυθμό σε ένα δυναμικό block πάρτυ.
Music & Film | 14 Μαΐου | 20:00 - 22:00 | Μέγαρο Αρσακείου (εσωτερική πλατεία)
Μουσική και βουβός κινηματογράφος συναντώνται σε μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία.
Ιστορικός Περίπατος: Χαυτεία | 15 Μαΐου | 18:30 - 21:00
Tropical Party Athens | 15 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Πάρκο Ιλισίων
A Victim of Society & Mechanimal | 15 Μαΐου | 20:00 - 22:00 | Οδός Ηπίτου
Δύο δυναμικά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής συναντώνται σε ένα ξεχωριστό live στο κέντρο της πόλης.
Imamu | 16 Μαΐου | 18:00 - 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος
Μια βραδιά με πολυπολιτισμικούς ήχους και πολλή ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας.
Athens Cocktails στο Ιαπωνικό Πάρκο (οδός Μιχαλακοπούλου) | 17 Μαΐου | 18:00 - 23:00
Ένα απόγευμα γεμάτο χαλαρή μουσική και κοκτέιλ σε ένα πολύ όμορφο, φυσικό περιβάλλον, στην καρδιά της Αθήνας.
Η Γιορτή στη Φειδίου | 17 Μαΐου | 18:00 - 23:00
Ένα αυθεντικό street party με μουσική και δράσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική της γειτονιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
https://cityfestival.