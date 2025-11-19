Επίσημη επίσκεψη της νέας Γενικής Γραμματέως του ΠΟΤ στην Αθήνα – Στρατηγική συνάντηση με την Κεφαλογιάννη

Συνάντηση εργασίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής της μετά την πρόσφατη εκλογή της, πραγματοποίησαν η νέα Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) κα Shaikha Al Nowais, και η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, πριν από τη συμμετοχή τους στο 3ο Διεθνές Συνέδριο “Reimagine Tourism Greece”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΑΕ στον τουρισμό, με έμφαση στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τον ρόλο των δύο χωρών στη διαμόρφωση πολιτικών για τον τουρισμό.

Επιπλέον, συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας της Ελλάδας —ως ισχυρού ευρωπαϊκού εταίρου και πρωτοπόρου χώρας στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης— με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για ένα νέο όραμα στον τουρισμό, όπου οι αρχές της βιωσιμότητας εφαρμόζονται οριζόντια και στην πράξη, ενισχύοντας την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών με βάση τα αυθεντικά χαρακτηριστικά τους.

Υπογραμμίστηκε επίσης η σημασία ενός σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης που προωθεί τη συνεργασία κεντρικού κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, με στόχο τη συστηματική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τέλος, συμφωνήθηκε η από κοινού διαμόρφωση προγράμματος επισκέψεων σε ελληνικούς προορισμούς, με στόχο την καταγραφή καλών πρακτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Επίσκεψη στην Ακρόπολη

Στη συνέχεια, η Υπουργός Τουρισμού και η Γενική Γραμματέας του UN Tourism πραγματοποίησαν ειδική ξενάγηση στην Ακρόπολη, την οποία έκανε ο αρχαιολόγος κ. Στέλιος Ιερεμίας. Όπως τονίστηκε και στη συνάντηση που προηγήθηκε, η ανάδειξη και η προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης εθνικής πολιτικής για τον τουρισμό.

3ο Διεθνές Συνέδριο “Reimagine Tourism Greece”

Τις στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, παρουσίασε η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο “Reimagine Tourism Greece”, που διοργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή.

Η Υπουργός Τουρισμού και η Γενική Γραμματέας του UN Tourism συμμετείχαν σε κοινή συζήτηση με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις και προτεραιότητες του τουρισμού. Τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος κ. Λευτέρης Μπιντέλας. Κατά την τοποθέτησή της, η Υπουργός αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού και για το 2025, έπειτα από δύο διαδοχικές χρονιές ρεκόρ, και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής, με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, ανέλυσε τα μέτρα αντιμετώπισης των αυξημένων πιέσεων σε δημοφιλείς προορισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η βιώσιμη διαχείριση και η καλύτερη οργάνωση των ροών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των προορισμών.

Σε ό,τι αφορά στις παρεμβάσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, η Υπουργός επισήμανε ότι αποσκοπούν στην προστασία των κατοίκων και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των προορισμών.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι τι η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής τουριστικής πολιτικής, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών μνημείων, καθώς και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από επενδύσεις σε υποδομές, ενεργειακή επάρκεια και υδάτινους πόρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, μέσω της προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο οινοτουρισμός, ο θαλάσσιος και ο ορεινός τουρισμός.

Η Υπουργός τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών και τη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας ως βασικού στοιχείου της τουριστικής εμπειρίας.

Τέλος, ανέδειξε τον ρόλο των Destination Management & Marketing Organizations (DMMOs) ως κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση και προώθηση των προορισμών σε τοπικό επίπεδο.

Κλείνοντας, η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των ποιοτικών επενδύσεων και του σύγχρονου χωροταξικού σχεδιασμού, με σεβασμό στις περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Όπως σημείωσε, ο στρατηγικός στόχος της χώρας είναι σαφής: η Ελλάδα να αναδειχθεί σε προορισμό που συνδυάζει βιωσιμότητα, ποιοτικές υπηρεσίες, οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και τοπικής ταυτότητας.





