Πλεύρης: Σε συνεργασία με τη Γερμανία η δημιουργία return hub μεταναστών στην Αφρική

Την εμπλοκή της Ελλάδας σε μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποκάλυψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”. Όπως ανέφερε, η Αθήνα, σε στενή συνεργασία με το Βερολίνο, συμμετέχει στη διαμόρφωση σχεδίου για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε αφρικανικές χώρες.

«Έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, σε στενή συνεργασία με τη Γερμανία, να υπάρξει κέντρο επιστροφής (return hub) παράνομων μεταναστών, εκτός της ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αφρική», τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με «ασφαλείς αφρικανικές χώρες που θα δέχονται παράνομους μετανάστες τους οποίους δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις πατρίδες τους».

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η πρωτοβουλία δεν υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μέσω απευθείας συνεργασίας των ενδιαφερόμενων κρατών–μελών. «Η Γερμανία έχει αναλάβει μια σοβαρή πρωτοβουλία κι εμείς επισήμως εκδηλώσαμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτήν. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, λειτουργούν αποτρεπτικά», υπογράμμισε.

Δύο τύποι κέντρων: Aπό ασφαλείς χώρες έως ασταθείς περιοχές

Ο υπουργός εξήγησε ότι το υπό συζήτηση μοντέλο προβλέπει δύο διαφορετικές κατηγορίες κέντρων. «Η μία είναι εκεί που επιστρέφουν οι παράνομοι μετανάστες σε κέντρα υπό καθεστώς πλήρους ασφάλειας… Η άλλη, σε χώρες που δεν είναι ασφαλείς, όπως η Λιβύη, προκειμένου να υπάρχουν εκεί κέντρα που θα κρατάνε μετανάστες».

Μείωση αφίξεων έως 50% μετά την αλλαγή νομοθεσίας

Αναφερόμενος στην πορεία των μεταναστευτικών ροών, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι οι αφίξεις έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την ψήφιση του νέου νόμου για την παράνομη μετανάστευση.

«Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος για την παράνομη μετανάστευση και υπήρχε αναστολή ασύλου… οι αφίξεις στη χώρα είναι κατά 45-50% μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Πέρσι είχαμε γύρω στις 23.000 αφίξεις και φέτος γύρω στις 12.000», δήλωσε. Παράλληλα επισήμανε ότι συνολικά για το έτος οι αφίξεις είναι «18% κάτω σε σχέση με πέρυσι».

Ως βασικούς παράγοντες για τη μείωση αυτή ανέφερε την «καλή συνεργασία με την Τουρκία στην αποτροπή», καθώς και τη βελτιωμένη «διπλωματία στο κομμάτι της Λιβύης».

Επιπλέον, υπογράμμισε πως ακόμη και για όσους προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες «θα κάνουμε μια πιο συσταλτική προσέγγιση να δούμε ότι πραγματικά η μοναδική τους διέξοδος ήταν η Ελλάδα».

Επιστροφές: Στόχος η σημαντική αύξηση

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η αύξηση των επιστροφών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και κυμαίνονται στις 5-6 χιλιάδες τον χρόνο. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί, ώστε σε συνδυασμό με τη μείωση των αφίξεων, να μειωθεί και ο αριθμός εκείνων που μένουν και είτε παίρνουν άσυλο είτε είναι παράνομοι και φεύγουν», κατέληξε.