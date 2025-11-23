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Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία
Πολιτική
13:50 - 23 Νοε 2025

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κάθε πολιτικός, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει δικαίωμα να καταγράψει αυτά τα οποία ο ίδιος εκτιμά σε σχέση με όσα βίωσε. Από εκεί και πέρα, όμως, έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που αυτό συγκρούεται με την αλήθεια, με την πραγματικότητα», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή "Καλημέρα", με φόντο το βιβλίο που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Επισήμανε ότι θα διαβάσει όσα αναφέρονται και για τη σχέση που υπήρχε τότε ανάμεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον αντίκτυπο στην πορεία της χώρας αλλά και τη διαχείριση που έκανε ο κ. Τσίπρας σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είμαι διατεθειμένος ούτε εγώ, αλλά νομίζω ούτε άλλοι άνθρωποι που βιώσαμε εκείνη την περίοδο πολύ στενά, να παραβιάσω τη λογική της αλήθειας. Την αλήθεια τη ζήσαμε, τη νιώσαμε, τη βιώναμε μέρα τη μέρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η συζήτηση που αφορά το σήμερα και το αύριο της ελληνικής κοινωνίας, λέγοντας ότι «στο σήμερα, βλέπουμε, για παράδειγμα, το ξεπούλημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τις τεράστιες αυξήσεις σε μια σειρά προϊόντων σε σχέση με ό,τι παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πολλά ακόμα. Αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια σειρά πραγμάτων για την κίνηση και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για το κυκλοφοριακό χάος και το συγκοινωνιακό. Στερούμαστε κάθε μέρα μιάμιση με δύο ώρες για να πάμε και να έρθουμε από τη δουλειά μας».

Και κατέληξε: «Άρα είναι άλλο πράγμα η αποτύπωση της ιστορίας και του χθες και άλλο το κομμάτι της πραγματικής πολιτικής που ξεφεύγει από την επικοινωνία και σχετίζεται με την πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα, βάσει της οποίας η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 13:26
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