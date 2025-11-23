ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Από την έρευνα στην ανάπτυξη - Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας
Πολιτική
16:20 - 23 Νοε 2025

Καλαφάτης: Από την έρευνα στην ανάπτυξη - Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

“Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Η έρευνα και η καινοτομία γίνονται κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Με στοχευμένες επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, χτίζουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τις τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε άρθρο του στην εφημερίδα “Το Παρόν της Κυριακής”.

Ειδικότερα αναφέρει:

Βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στη νέα εποχή αποτελούν η Έρευνα, η Καινοτομία, και η εξωστρέφεια. Παράλληλα βοηθούν την κοινωνία, ενισχύουν την εθνική οικονομία, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Γιατί καμία έρευνα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επιτελεί τον κοινωνικό της προορισμό αν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις. Μόνο τότε βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και, μαζί της, εξελίσσεται και η ευημερία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξήσαμε τα τελευταία χρόνια κατά 20% του ΑΕΠ τις συνολικές δαπάνες για έρευνα και καινοτομία. Ταυτόχρονα, αυξήσαμε κατά 40% το επιστημονικό προσωπικό στα ερευνητικά κέντρα δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αντιστρέφοντας το brain drain. Είμαστε περήφανοι που πάνω από 1.000 ερευνητές στην Ελλάδα αναγνωρίζονται στο κορυφαίο 2% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε ανοίξει βηματισμό και διαμορφώνουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα γνώση, στην καινοτομία αλλά και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που ενσωματώνει την καινοτομία ως βασικό του πυλώνα κινητοποιούμε πόρους άνω των 4 δις ευρώ για τη διετία 2025 - 2026, αλλά και με το πλαίσιο κινήτρων, διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που προσελκύει επενδύσεις και προωθεί τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με τη δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους τοπικούς stake holders στοχεύουμε στη διασύνδεση των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων με τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας.

Με τη συνεχή συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας, που περιλαμβάνει συν τοις άλλοις:

  • Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “ELEVATE GREECE” που δημιούργησε αυτή η Κυβέρνηση.
  • Φοροαπαλλαγές για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που κυμαίνονται από 130% εως έως 315%.
  • Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών με πάνω από 370 εκατ. ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
  • Τη θέσπιση νομοθεσίας για δημιουργία spin-off εταιρειών.
  • Τα Κέντρα Ικανοτήτων, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και τα κίνητρα για την ενίσχυση των επενδυτικών αγγέλων (business angels).
  • Τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων όπως το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», που ολοκληρώθηκε και το «Ερευνώ-Καινοτομώ», που είναι σε εξέλιξη.
  • Το πρόγραμμα χορήγησης άδειας παραμονής υπό τη μορφή «Golden Visa» σε πολίτες τρίτων χωρών, για επενδύσεις τουλάχιστον 250 χιλιάδων ευρώ σε startups επιχειρήσεις μέλη του Elevate Greece.
  • Τη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον κόσμο των επιχειρήσεων και την Αυτοδιοίκηση, ώστε να δίνονται λύσεις σε τοπικά προβλήματα. Πρόσφατο παράδειγμα το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΚΕΤΑ και ΝΟΗΣΙΣ, στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στις νέες τεχνολογίες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό με μία σειρά πρωτοβουλιών, η Ελλάδα τοποθετείται δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη της καινοτομίας:

  • Δημιουργούμε ένα από τα 7 πρώτα εργοστάσια ΑΙ στην Ευρώπη: το ΑΙ “Pharos” και μαζί με τον υπερ-υπολογιστή “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, τοποθετούν την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.
  • Αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ψηφιακή μετάβαση.
  • Συμμετέχουμε στα έργα “ΘΩΡΑΞ” για την Άμυνα και “ΗΡΩΝ” για τη Ρομποτική.
  • Κομβικής σημασίας είναι η πρόσφατη στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τεχνολογικό κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων.

Κινούμαστε σε νέες ταχύτητες. Η Ελλάδα επομένως δεν ακολουθεί τις εξελίξεις -τις συνδιαμορφώνει. Η χώρα μας έχει το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και τη στρατηγική βούληση να διαδραματίσει διακριτό ρόλο ως κόμβος Έρευνας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μαζί μπορούμε να κάνουμε την καινοτομία καθημερινή πραγματικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 17:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια
Ειδήσεις

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης
Πολιτική

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Πολιτική

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Σχόλια Αγοράς
05/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε σε μία αρνητική (-0,7%) εβδομάδα - Ανέκαμψαν οι τράπεζες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:45

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:36

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 17:22

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 17:18

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 17:15

Wall σε πίεση: Βουτιά Nasdaq και S&P 500 λόγω ημιαγωγών και ισχυρών jobs data

Πολιτική
05/06/2026 - 17:09

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Νομίσματα
05/06/2026 - 16:50

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 16:38

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο κρίσιμων πρώτων υλών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:33

Κόντρα Έντι Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το project Κούσνερ – «Άσε με να τελειώσω»

Πολιτική
05/06/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ: Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των λογαριασμών είναι ένα θετικό αλλά ανεπαρκές μέτρο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:19

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία

Πολιτική
05/06/2026 - 16:11

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στήριξη Φάμελλου στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κάλεσμα για ευρύτερη προοδευτική σύγκλιση

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Eurobank: Η διάρκεια του ενεργειακού σοκ κλειδί για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 15:56

Η πρώτη διεθνής πτήση υδροπλάνων Ελλάδα – Αλβανία: Στόχος ένα δίκτυο στη Μεσόγειο

Ομόλογα
05/06/2026 - 15:49

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:45

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Τσουκαλάς: Η ακρίβεια είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Χρηστίδης: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστώσα

Νομίσματα
05/06/2026 - 15:33

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 15:25

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 15:09

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Πολιτική
05/06/2026 - 15:04

ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς Δούκα – Ποιους επέλεξε για τη «σκιώδη κυβέρνηση»

Πολιτική
05/06/2026 - 14:46

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ