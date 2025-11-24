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Τριβές εντός της ΝΔ από την παραχώρηση της Εγνατίας στην ΤΕΡΝΑ
Πολιτική
19:15 - 24 Νοε 2025

Τριβές εντός της ΝΔ από την παραχώρηση της Εγνατίας στην ΤΕΡΝΑ

Reporter.gr Newsroom
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Το μέλλον της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. που πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία προκαλεί αντιδράσεις και εντός της ΝΔ.

Ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το μέλλον της εταιρείας Εγνατία, καθώς δρομολογείται η παραχώρηση του ομώνυμου οδικού άξονα στην ΤΕΡΝΑ για 35 χρόνια.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής ζήτησε από το υπουργείο να αποσαφηνίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να χαθεί από τη Θεσσαλονίκη αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η εταιρεία μπορεί να προικοδοτηθεί με νέα έργα και παράλληλα να λειτουργήσει ως τεχνική υπηρεσία φορέων του δημοσίου που δεν διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα.

Εκ μέρους του υπουργείου παρέστη ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος, χωρίς όμως να απαντήσει επί της ουσίας, αναφέροντας ότι το μέλλον της εταιρείας θα περιγράφεται στο νομοσχέδιο για τη κύρωση της παραχώρησης που θα κατατεθεί εντός των επόμενων εβδομάδων στη Βουλή.

Ο κ. Σιμόπουλος επισήμανε ακόμα στη Βουλή πως ανησυχεί, καθώς υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις που η Θεσσαλονίκη έχασε τα ηνία σημαντικών έργων. Ανάφερε ως παραδείγματα το γεγονός ότι η Beyond διοργανώνεται πλέον στην Αττική, ενώ στο ΔΣ της Ελληνικό Μετρό ΑΕ δεν υπάρχει κανένα μέλος από τη Θεσσαλονίκη.

Τόνισε ακόμα «την απουσία έστω και ενός ex officio μέλους στο ΔΣ της ΔΕΘ από τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και την απαράδεκτη αντιμετώπιση των επαγγελματιών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης από μία διορισμένη από το υπερταμείο, αδύναμη να ανταποκριθεί στο ρόλο της, διοίκηση του οργανισμού».

Κλείνοντας, ο κ. Σιμόπουλος θεωρεί πως υπάρχει κίνδυνος να κλείσει την εταιρεία και απευθυνόμενος στην ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών είπε: «Σας ενημερώνω ότι ο δρόμος που επιλέγει η κυβέρνηση θα φέρει και πάλι απέναντι της πολλούς φορείς της πόλης. Είναι κάτι που δυσκολεύομαι να αγνοήσω».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 00:00
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