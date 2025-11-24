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ΗΠΑ–Ουκρανία συμφώνησαν σε ειρηνευτικό πλαίσιο 19 σημείων – Συζητήσεις και αναθεωρήσεις σε εξέλιξη
Ειδήσεις
18:19 - 24 Νοε 2025

ΗΠΑ–Ουκρανία συμφώνησαν σε ειρηνευτικό πλαίσιο 19 σημείων – Συζητήσεις και αναθεωρήσεις σε εξέλιξη

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία κατέληξαν σε ένα νέο, αναθεωρημένο προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας 19 σημείων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο βασίζεται σε δηλώσεις του πρώτου αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια. Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, αυτό το κείμενο αφήνει προς το παρόν ανοιχτά τα πιο ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, τα οποία θα κληθούν να επιλύσουν οι πρόεδροι των δύο χωρών.    

Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως πιέσει το Κίεβο να αποδεχθεί ένα αρχικό σχέδιο 28 σημείων μέχρι την επόμενη Πέμπτη, έγγραφο που είχε συνταχθεί από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους και περιείχε παραχωρήσεις που ξεπερνούσαν βασικές «κόκκινες γραμμές» της ουκρανικής πλευράς.

Ο Κισλίτσια — μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στις κρίσιμες συνομιλίες της Γενεύης — ανέφερε ότι οι συνομιλίες ήταν έντονες αλλά εποικοδομητικές, οδηγώντας σε ένα εκτενώς τροποποιημένο κείμενο που ικανοποίησε και τα δύο μέρη.

Ύστερα από μακρές συζητήσεις, οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν σε αρκετά ζητήματα, αφήνοντας όμως ανοικτά τα πιο δύσκολα — όπως η τύχη των κατεχόμενων εδαφών και οι μελλοντικές σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ. Αυτά θα χρειαστούν αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ουκρανική ομάδα ξεκαθάρισε ότι δεν είχε εξουσιοδότηση να αποφασίσει για θέματα που αφορούν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας — ιδίως για πιθανές παραχωρήσεις εδαφών που φαινόταν να υπονοεί το αρχικό κείμενο. Τέτοιες αποφάσεις, σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, απαιτούν δημοψήφισμα.

Ο Κισλίτσια τόνισε ότι το νέο σχέδιο έχει ελάχιστη ομοιότητα με το προηγούμενο προσχέδιο που είχε διαρρεύσει και είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο Κίεβο: «Ελάχιστα έχουν απομείνει από την αρχική εκδοχή».

Όπως είπε, διαμορφώθηκε ένα στιβαρό πλαίσιο σύγκλισης και εντοπίστηκαν τομείς στους οποίους μπορούν να κάνουν αμφότερες οι πλευρές συμβιβασμούς. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα μεταφερθούν στους δύο Προέδρους για τελικές αποφάσεις.

Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στη συνέχεια να απευθυνθεί και στη Μόσχα, με στόχο να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Τα μοναδικά αντίγραφα του νέου κειμένου που βγήκαν από την αίθουσα ήταν εκείνα που παραδόθηκαν στους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών· όλα τα υπόλοιπα συγκεντρώθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης.

Την ουκρανική ομάδα καθοδήγησαν ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, με τον Κισλίτσια και στρατιωτικούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλευρό τους.

Από την αμερικανική πλευρά συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός του Στρατού Νταν Ντρίσκολ, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλος και γαμπρός του Προέδρου, του οποίου η παρουσία αιφνιδίασε τους Ουκρανούς.

Όπως είπε ο Κισλίτσια, οι Αμερικανοί προσήλθαν προσεκτικοί, ανοιχτοί σε διάλογο και δεκτικοί στις ουκρανικές προτάσεις. «Σχεδόν όλα όσα προτείναμε έγιναν αποδεκτά», ανέφερε.

Παράλληλα, οι συνομιλίες λίγο έλειψε να καταρρεύσουν την Κυριακή το πρωί, όταν η αμερικανική πλευρά εξέφρασε δυσφορία για δημοσιεύματα και διαρροές σχετικά με το αρχικό σχέδιο. Πέρασαν σχεδόν δύο ώρες μέχρι ο Γερμάκ και ο Ρούμπιο να εκτονώσουν την ένταση και να συνεχιστεί ο διάλογος ομαλά.

Στην Ουάσιγκτον θεωρήθηκε θετικό ότι οι Αμερικανοί εμφανίστηκαν έτοιμοι να αποσύρουν τη διάταξη που προέβλεπε ανώτατο όριο 600.000 στρατιωτών για τον ουκρανικό στρατό. «Συμφώνησαν ότι ο αριθμός που είχε διαρρεύσει — όποιος κι αν τον είχε γράψει — δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι», είπε ο Κισλίτσια. «Οι στρατιωτικοί των δύο πλευρών θα συνεχίσουν τη συζήτηση για τις σχετικές ρυθμίσεις».

Ταυτόχρονα, τροποποιήθηκε και η πρόταση περί γενικής αμνηστίας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τον πόνο όσων επλήγησαν από τον πόλεμο.

Αργότερα πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή συνεδρίαση με Ευρωπαίους συμμάχους — εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Πριν από τη συνάντηση με τους Αμερικανούς, η Ουκρανία είχε ήδη συζητήσει με Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, επιδιώκοντας κοινή γραμμή και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Υπάρχει επίσης συζήτηση για πιθανή επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία. Ωστόσο, κάποιοι συνεργάτες του τον συμβουλεύουν να παραμείνει στο Κίεβο, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ένταση με τον Τραμπ που θα μπορούσε να ανακόψει την πρόοδο των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα (24/11) ότι δεν έχει λάβει ενημέρωση για τους σχεδιασμούς Ουάσινγκτον-Κιέβου, με τους Ρώσους να απορρίπτουν όμως την αντιπρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 19:58
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