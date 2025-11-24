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CNL Capital: Εκδίδει ομόλογο €620.000 με ιδιωτική τοποθέτηση
Ανακοινώσεις
18:09 - 24 Νοε 2025

CNL Capital: Εκδίδει ομόλογο €620.000 με ιδιωτική τοποθέτηση

Reporter.gr Newsroom
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Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ Εξακοσίων Είκοσι Χιλιάδων (€620.000,00), συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Πιο αναλυτικά, ανακοινώνει: Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21/11/2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στις 24/11/2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ Εξακοσίων Είκοσι Χιλιάδων (€620.000,00), συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

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