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Πιερρακάκης: Θέλουμε και άλλες επενδύσεις από τη Γερμανία
Πολιτική
09:41 - 25 Νοε 2025

Πιερρακάκης: Θέλουμε και άλλες επενδύσεις από τη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και προκλήσεων. Η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Πλέον είμαστε μια χώρα η οποία έχει ισορροπήσει δημοσιονομικά, με πρωτογενή πλεονάσματα, με ανεργία στα επίπεδα του 2008 και με ρυθμό ανάπτυξης αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο της της Ευρωζώνης».

Το μήνυμα αυτό έστειλε χθες από το Βερολίνο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κυρανούδη.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε σταθερά ανοδική πορεία, παρότι οι προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται. «Στόχος μας είναι να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στους μισθούς όσο και στα εισοδήματα. Το 2019 βρισκόμασταν στο 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου· σήμερα έχουμε φτάσει στο 70%. Παρά την πρόοδο, γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο επίπεδο που επιδιώκουμε».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη κατάκτηση της χώρας, την ψηφιακή μεταρρύθμιση. «Θα συζητήσουμε ακριβώς αυτή την αλλαγή με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας η οποία επέλεξε να δημιουργήσει ένα Υπουργείο Ψηφιοποίησης. Να συζητήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε διδαχθεί εμείς ως Ελλάδα και τι από όλα αυτά τα μαθήματα θα μπορούσαν να αφορούν και την γερμανική οικονομία» πρόσθεσε.

Τα δύο μαθήματα από την κρίση

«Νομίζω ότι μάθαμε από τα λάθη μας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επαναλάβουμε. Όπως λέει και το ρητό “αυτοί που δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν”. Ο στόχος αυτής της γενιάς στα δημόσια πράγματα θα πρέπει να είναι να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Να μην περάσουμε κι εμείς τον λογαριασμό στους επόμενους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το βασικό μάθημα», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

«Το δεύτερο μάθημα», πρόσθεσε, «είναι στην πολιτική, όπως και στη ζωή εγώ θα πω ευρύτερα, οι όποιες κατακτήσεις δεν γίνονται με εύκολα λόγια. Οι πράξεις αντηχούν στην ιστορία και στη ζωή πολύ περισσότερα από ότι τα λόγια. Το σημαντικότερο είναι να ξέρει ο κόσμος πόσο δύσκολα χτίζεις κάτι, με πόσο ιδρώτα, με πόσο πολύ μεγάλες προκλήσεις». Και πρόσθεσε: «Παρόλα αυτά η αλλαγή και η μεταρρύθμιση, όλα αυτά που θέλαμε να πετύχουμε ως Ελλάδα, είναι εφικτό να τα πετύχουμε εάν έχουμε σχέδιο, μόχθο, διάθεση, πολιτικό πλάνο».

Προκλήσεις και ρίσκα

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην δημοσιονομική εξισορρόπηση της Ελλάδος και στον πολύ υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Διευκρίνισε όμως, ότι «το οικονομικό μοντέλο το οποίο κατέρρευσε την περίοδο της κρίσης είναι μεν σίγουρα κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει να μετασχηματίζεται, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμη πλήρως».

«Έχουμε λοιπόν διανύσει τεράστια απόσταση», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στο λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ. «Όταν αναλάβαμε το 2019 το ποσοστό των επενδύσεων προς ΑΕΠ ήταν 14%, ενώ με βάση τον προϋπολογισμό 2026 αναμένεται να φτάσει στο 17,7%» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%.

Οι επενδύσεις ήταν και ένα από τα θέματα της συζήτησης με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης. «Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε και άλλες επενδύσεις από Γερμανία στην Ελλάδα. Το έχουμε δει στις τηλεπικοινωνίες, στα αεροδρόμια και σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομικής και δημόσιας σφαίρας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη διμερή μας σχέση με τη Γερμανία και στο επίπεδο επενδύσεων».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεσήμανε ότι η πιο σημαντική πρόκληση είναι πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προκλήσεις του αύριο και σε όσα πιθανώς δεν μπορεί να γνωρίζει από πριν (όπως συνέβη με την πανδημία ή τον πόλεμο στα σύνορά της).

«Όλα αυτά δεν είναι αμιγώς ελληνικές προκλήσεις και αμιγώς γερμανικές προκλήσεις. Είναι ευρωπαϊκές προκλήσεις. Και έτσι ενώ ένα κομμάτι των αλλαγών πρέπει να το δούμε εθνικά, ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι των αλλαγών και των πολιτικών που πρέπει να τα επεξεργασθούμε, αφορούν συζητήσεις που έχουμε στο Eurogroup, συζητήσεις που έχουμε στο ECOFIN, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια» είπε ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι «οι λύσεις που πρέπει να δοθούν είναι ευρωπαϊκές».

Ερωτηθείς για την επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, ο Υπουργός απάντησε ότι «η Ελλάδα το έχει υποστηρίξει αυτό από την πρώτη στιγμή». Όπως ανέφερε σχετικά: «περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα για να έχουμε τη διάθεση να δίνουμε συμβουλές ή την λογική για να δίνουμε συμβουλές. Έχουμε τη διάθεση να είμαστε εταίροι, να είμαστε φίλοι, να είμαστε εκεί για τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε».

Όπως είπε: «η Βουλγαρία, στα πρώτα της βήματα, θα έχει πολλά να δει από πάρα πολλές άλλες χώρες όπως και η δική μας. Εμείς ειδικά τον πρώτο καιρό του ευρώ είχαμε πληθωριστικές πιέσεις, είχαμε ζητήματα τα οποία μας ταλαιπώρησαν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αντιλαμβάνομαι ότι τα γνωρίζει, άλλωστε τα έχω ήδη συζητήσει με τον ομόλογό μου».

Τέλος ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι στις αρχές της επόμενης χρονιάς σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Σόφια, με αφορμή την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 10:27
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