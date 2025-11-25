ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το «μακρύ χέρι» του εκάστοτε Μαξίμου
Πολιτική
16:32 - 25 Νοε 2025

Ανδρουλάκης: Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το «μακρύ χέρι» του εκάστοτε Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Παναγιώτης Δουδωνής υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών, ο Πάρις Κουκουλόπουλος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών, ο Κώστας Τριαντάφυλλος Γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης και ο Γιώργος Παλαιοδήμος Γραμματέας Τομέα Οικονομικών.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αναφέρει: «Όπως είπα και στην Αλεξανδρούπολη, στο συνέδριό σας, για εμάς πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην Αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς. Αυτό μεταφράζεται με μία Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το «μακρύ χέρι» του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά σε μία Αυτοδιοίκηση που έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη.

Προφανέστατα, διαφωνούμε με όλα αυτά που συζητάει η κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Για εμάς είναι προτεραιότητα το ενεργειακό ζήτημα, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές δημοσίως. Πρέπει επιτέλους να πάμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε δήμους, ώστε να πέσει το κόστος λειτουργίας και να έχει ο πολίτης χαμηλότερου κόστους υπηρεσίες. Και, βέβαια, πρέπει κάθε αρμοδιότητα που έρχεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει και τους ανάλογους πόρους.

Συμφωνούμε, και το έχουμε συζητήσει με πολλούς από εσάς, να υπάρχει και η πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ. Ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργώντας μία μακροπρόθεσμη κουλτούρα σε ζητήματα διαχείρισης τοπικών φόρων με το βλέμμα στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να κάνουμε τομές. Τομές, που σήμερα δεν βλέπω να συζητά και να έχει στην προτεραιότητά της η κυβέρνηση.

Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και χαίρομαι γιατί είναι εδώ και ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που, μαζί με τον Κώστα Ασκούνη, είχαν θητεύσει και σε δύσκολες στιγμές προσπάθησαν, με έναν λόγο ρεαλιστικό, ορθολογικό και αντιπολιτευτικό να βρίσκουν πάντα συναινέσεις προς όφελος του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 16:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή
Πολιτική

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς Δούκα – Ποιους επέλεξε για τη «σκιώδη κυβέρνηση»
Πολιτική

ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς Δούκα – Ποιους επέλεξε για τη «σκιώδη κυβέρνηση»

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Πολιτική

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Πολιτική κόντρα για μια φωτογραφία: Ο Γεωργιάδης μιλά για διαρροές και εντυπώσεις
Πολιτική

Πολιτική κόντρα για μια φωτογραφία: Ο Γεωργιάδης μιλά για διαρροές και εντυπώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ