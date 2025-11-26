ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Πολιτική
13:00 - 26 Νοε 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της κατάθεσης της Κ. Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα, αλλά και τις δηλώσεις της σχετικά με εισοδήματα, τυχερά παιχνίδια και πολυτελή οχήματα.

«Για σοβαρά ερωτήματα που αναδείχθηκαν γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεση τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα», έκαναν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Κ. Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», στα ερωτήματα που της τέθηκαν.

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας το 2019, συμμετείχε στη γραμματεία αγροτικών φορέων της ΝΔ ως συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν υποψήφια και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ενώ κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί «κόπηκε» από τα ψηφοδέλτια το 2023.

Επίσης, και ο σύντροφός της είχε επιχειρήσει με συλλογή υπογραφών να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ το 2012. Η κ.Σεμερτζίδου κατέθεσε πως παραιτήθηκε με δική της απόφαση από τη θέση της συντονίστριας, καθώς ουδέποτε η ΝΔ ζήτησε την παραίτησή της, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση της περιουσίας της», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν: «Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 έχει εισπράξει 133.232 ευρώ μαζί δε με την οικογένεια της συνολικά 470.217 ευρώ.

Όταν ρωτήθηκε για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του ύψους 1.987.462 ευρώ στην εταιρία του οποίου είναι διαχειρίστρια, απάντησε ότι… δεν γνωρίζει και δεν έχει τα σχετικά στοιχεία, δηλώνοντας άγνοια.

Η κ. Σεμερτζίδου κατέθεσε πως είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο σύντροφός της, χαρακτηρίζοντας απόλυτα νόμιμη τη δραστηριότητά του. Η ίδια, άλλωστε, έχει στην ιδιοκτησία της μόνο ένα μοτοποδήλατο και γι’ αυτό μόνο ξέρει να απαντήσει.

Η κ. Σεμερτζίδου για τη δέσμευση 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενη ότι όλα είναι νόμιμα.

Για τα πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιεί, ισχυρίστηκε ότι δεν της ανήκουν, αλλά ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ είπε ότι δεν αντιλαμβάνεται «από πού πρέπει να πάρει άδεια» για να αποκτηθούν ή να τα οδηγεί».

«Η κ. Σεμερτζίδου ερωτήθηκε αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της κατέθεσε πως έχει συμβεί, δε θυμάται όμως ούτε πότε, ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν κερδηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μόνο μια φορά.

Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της ΝΔ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 13:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;
Πολιτική

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού
Πολιτική

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ
Πολιτική

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:19

Νότια Κορέα: Μαζικές εκροές ξένων κεφαλαίων από τον Kospi, η εγχώρια ζήτηση όμως κρατά «ζωντανό» το ράλι

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 11:10

Ο χρυσός διευρύνει τις απώλειες λόγω φόβων για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:54

Ο Όμιλος ISOMAT καλωσορίζει τον Χαράλαμπο Τροχίδη στη θέση του Group Chief Financial Officer

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 10:45

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Πολιτική
08/06/2026 - 10:41

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Εργασιακά
08/06/2026 - 10:36

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:33

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:29

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 10:25

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:23

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 10:16

ΧΑ: Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν προϋπόθεση για επάνοδο της αναμέτρησης του ΓΔ με τις 2400 μονάδες

Πολιτική
08/06/2026 - 10:14

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/06/2026 - 10:12

Plan B

Ακίνητα
08/06/2026 - 10:07

Ακίνητα: Νέα οικιστική ανάπτυξη στον Πειραιά – 408 κατοικίες στο ιστορικό ακίνητο Κεράνη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 09:59

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ χτύπησε τις νότιες Φιλιππίνες

Ακίνητα
08/06/2026 - 09:43

Aκίνητα – Νέο άλμα στα έσοδα από φόρους μεταβίβασης: Στο «κόκκινο» το ραντάρ της ΑΑΔΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 08:58

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 08:39

Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση

Οικονομία
08/06/2026 - 08:29

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Πολιτική
08/06/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ