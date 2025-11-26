Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της κατάθεσης της Κ. Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα, αλλά και τις δηλώσεις της σχετικά με εισοδήματα, τυχερά παιχνίδια και πολυτελή οχήματα.

«Για σοβαρά ερωτήματα που αναδείχθηκαν γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεση τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα», έκαναν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Κ. Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», στα ερωτήματα που της τέθηκαν.

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας το 2019, συμμετείχε στη γραμματεία αγροτικών φορέων της ΝΔ ως συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν υποψήφια και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ενώ κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί «κόπηκε» από τα ψηφοδέλτια το 2023.

Επίσης, και ο σύντροφός της είχε επιχειρήσει με συλλογή υπογραφών να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ το 2012. Η κ.Σεμερτζίδου κατέθεσε πως παραιτήθηκε με δική της απόφαση από τη θέση της συντονίστριας, καθώς ουδέποτε η ΝΔ ζήτησε την παραίτησή της, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση της περιουσίας της», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν: «Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 έχει εισπράξει 133.232 ευρώ μαζί δε με την οικογένεια της συνολικά 470.217 ευρώ.

Όταν ρωτήθηκε για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του ύψους 1.987.462 ευρώ στην εταιρία του οποίου είναι διαχειρίστρια, απάντησε ότι… δεν γνωρίζει και δεν έχει τα σχετικά στοιχεία, δηλώνοντας άγνοια.

Η κ. Σεμερτζίδου κατέθεσε πως είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο σύντροφός της, χαρακτηρίζοντας απόλυτα νόμιμη τη δραστηριότητά του. Η ίδια, άλλωστε, έχει στην ιδιοκτησία της μόνο ένα μοτοποδήλατο και γι’ αυτό μόνο ξέρει να απαντήσει.

Η κ. Σεμερτζίδου για τη δέσμευση 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενη ότι όλα είναι νόμιμα.

Για τα πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιεί, ισχυρίστηκε ότι δεν της ανήκουν, αλλά ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ είπε ότι δεν αντιλαμβάνεται «από πού πρέπει να πάρει άδεια» για να αποκτηθούν ή να τα οδηγεί».

«Η κ. Σεμερτζίδου ερωτήθηκε αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της κατέθεσε πως έχει συμβεί, δε θυμάται όμως ούτε πότε, ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν κερδηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μόνο μια φορά.

Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της ΝΔ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.