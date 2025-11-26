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Τσουκαλάς: Η σημερινή εικόνα κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων έχει την υπογραφή της κυβέρνησης
Πολιτική
15:37 - 26 Νοε 2025

Τσουκαλάς: Η σημερινή εικόνα κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων έχει την υπογραφή της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Μιλώντας στον REAL FM ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε για τη συμφωνία της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις.

«Καλώς την και ας άργησε την κυβέρνηση, ακόμη και αν αυτά τα οποία φέρνει δεν είναι αυτά που είναι απαραίτητα. Δεν είναι ασήμαντα αλλά δεν αρκούν για να υπερβούμε τα αδιέξοδα μιας χαμένης επταετίας για τον κόσμο της εργασίας. Θυμηθείτε ότι η κυβέρνηση, ακριβώς έναν χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024, όταν άνοιγε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και έθετε το θέμα της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, η κυβέρνηση τον χλεύαζε και έλεγε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα θέλοντας να κρύψει την αποτυχία της, εμφανίζεται ότι είναι εκείνη που θα βάλει τέλος σε μνημονιακές πολιτικές. Μα ποιος την εμπόδισε 7 χρόνια τώρα να καταργήσει μνημονιακούς νόμους; Ούτε εδώ όμως λέει την αλήθεια. Τον νομό 4635/19 ο οποίος στην ουσία απενεργοποίησε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ποιος την υποχρέωσε να τον ψηφίσει , ενώ είχαν τελειώσει τα μνημόνια; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επανέφερε μνημονιακούς νόμους ενώ δεν είχαμε μνημόνιο. Άρα τη μετενέργεια ή την επεκτασιμότητα που σήμερα εν μέρει τα επαναφέρει και είναι θετικό ότι τα επαναφέρει, ποιος την εμπόδιζε 7 χρόνια να το κάνει;» αναρωτήθηκε.

Και επιπλέον υπογράμμισε: «Φτάσαμε να έχουμε μόνο 1 στους 5 εργαζόμενους να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έτυχε; Όχι. Δεν έτυχε. Αυτό το αποτέλεσμα, το να είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη σε ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας , ήταν αποτέλεσμα μιας νεοφιλελεύθερης εμμονής της κυβέρνησης αυτής. Και θα συνέχιζε σε αυτήν την επιλογή, αν δεν είχε καταρρεύσει με πάταγο στις συμπληγάδες της ακρίβειας το παραμύθι περί κυβέρνησης που μειώνει φόρους και αυξάνει το εισόδημα».

Ο Κ. Τσουκαλάς εμβαθύνοντας στα σημεία της συμφωνίας ανέφερε: «θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θολό σημείο όταν λέει ότι λήγει, ότι συνεχίζει να έχει μετά το τρίμηνο μετενέργεια εκτός κι αν γίνει ατομική σύμβαση. Είναι σαν να κλείνει το μάτι ότι αν κάνουμε ατομική σύμβαση, μπορεί να είναι και χειρότερη. Το ορθό είναι μετά τη λήξη του τριμήνου, όλοι οι όροι της ΣΣΕ να παραμένουν ως όροι ατομικής σύμβασης ώστε να είναι διασφαλισμένος ο εργαζόμενος. Πρέπει να δούμε την τελική διατύπωση. Όμως ότι έχουμε μετενέργεια και ότι έχουμε μείωση του ποσοστού των εργοδοτών για να έχουμε επεκτασιμότητα είναι κάτι θετικό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική διατύπωση και θα το αξιολογήσουμε συνολικά . Τώρα, οι αλλαγές που φέρνει στον ΟΜΕΔ δεν είναι ουσιαστικές, δεν αλλάζουν τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να γίνει μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Παραμένουν τα ίδια κριτήρια που είναι πολύ στενά» σημείωσε επιφυλασσόμενος για την τελική διατύπωση σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής στον ΟΜΕΔ ώστε να διαφανεί αν φτιάχνεται ή όχι ένας «παρα-ΟΜΕΔ».

Μάλιστα ανέδειξε ότι «θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι η ανάγκη να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας . Με αυτήν παρέμβαση την οποία έχουμε προτείνει κατ' εξακολούθηση, αυτομάτως από το σημερινό 20-25% θα πάμε στο 50-55% κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, άρα θα προσεγγίσουμε και τον στόχο της ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν λύσεις. Είναι καλό να ξεκινήσει ο διάλογος. Χρειαζόμαστε μια αναπτυξιακή προοπτική αλλά με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγωγού πλούτου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μικρό , πολύ καθυστερημένο και διστακτικό βήμα. Είναι όμως σημαντικό ότι οι κοινωνικοί εταίροι μετά από πολλά χρόνια, είχαν μια επί της αρχής συμφωνία. Εμείς πέρυσι τέτοια εποχή εγκαινιάσαμε πρώτοι τον διάλογο αυτό. Έχουμε κάποια καχυποψία αν η κυβέρνηση θα το ολοκληρώσει ή το κάνει μόνο για την επικοινωνία».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Κ. Τσουκαλάς αρχικά σημείωσε «οι αυτοβιογραφίες είναι πιο χρήσιμες , όταν κάποιος κάνει απολογισμό στο τέλος της πορείας του. Διαφορετικά, πάντα υπάρχει η καχυποψία , ότι μπορεί να εξυπηρετούν πολιτική στόχευση».

Ειδικά για τα ψεύδη που αναμοχλεύει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του για την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά μολονότι είχαν διαψευστεί από την ίδια και όταν ήταν εν ζωή, υπογράμμισε την κατηγορηματική διάψευση από μια σειρά στενών συνεργατών της όπως ο Μανώλης Όθωνας και ο Παύλος Χρηστίδης.

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