Αχτσιόγλου: Αρνήθηκα την πρόταση Τσίπρα επειδή πίστευα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί

Τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023 εξήγησε η Έφη Αχτσιόγλου την Πέμπτη (27/11), επιβεβαιώνοντας την πρόταση που της είχε κάνει πρώην πρωθυπουργός.

Η πρόταση όπως καταγράφεται στο βιβλίο πράγματι μου έγινε. Έτσι είναι. Μα είναι δυνατόν να περιμένει κανείς αυτόν τον πολιτικό αιφνιδιασμό; Είναι από τα χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική μου εκτίμηση σε εκείνη τη φάση ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του χώρου. Πίστευα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει. Θεωρούσα ότι θα έδινε σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου. Είτε ήμουν εγώ στην πρόταση είτε κάποιος άλλος. Θεωρούσα – και έτσι το εκτίμησα – ότι, δεδομένης της μεγάλης εσωκομματικής αναταραχής που υπήρχε, θα βάθαινε περαιτέρω. Γι’ αυτούς τους λόγους έτσι εξέλαβα την πρόταση και τα δεδομένα και έτσι εκτίμησα ότι δεν θα ήταν μια καλή ιδέα», εξήγησε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.

«Όταν καλείσαι να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση με τέτοιες ευθύνες σε τόσο μικρό διάστημα, όλες τις δυσκολίες τις μετράς. Ήταν βασανιστική απόφαση που έλαβα με την έγνοια μου για τον χώρο και τον πρόεδρο. Μετά έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο Τσίπρας έχει ανακοινώσει την παραίτησή του. Όχι όπως στην πρόταση. Εκεί πια οι ευθύνες μας βάρυναν όλους. Πάλι όχι ελαφρά τη καρδία, αλλά με επιμονή και σκέψη συζητήσαμε με ανθρώπους και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο για τον χώρο και σε μια υποψηφιότητα, τη δική μου», πρόσθεσε η πρώην Υπουργός Εργασίας.

«Κάθε σχηματισμός τωρινός ή μελλοντικός θα πρέπει να απαντά στο αν ενδιαφέρεται να συμβάλει στην υπόθεση της συσπείρωσης δυνάμεων, και με πιο πρόγραμμα κατέρχεται. Λειτουργούμε στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάμεων ή απλώς προστίθεται ένας ακόμα σχηματισμός; Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία κρινόμαστε κι εμείς και τυχόν μελλοντικοί σχηματισμοί. Αν υπάρχουν αυτά τότε πρέπει να επιδιώξουμε να συγκλίνουμε», κατέληξε η κ. Αχτσιόγλου.