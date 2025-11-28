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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στα «πράσινα» σε μηνιαία βάση
Χρηματιστήρια
11:01 - 28 Νοε 2025

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στα «πράσινα» σε μηνιαία βάση

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ελαφρώς πτωτικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης την Παρασκευή (28/11), καθώς οι επενδυτές αποτιμούν το τέλος ενός ασταθούς μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο αυτό ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος με απώλειες 0,01%.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,12% στις 23.750,08 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,15% στις 9.708,5 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει ήπια άνοδο 0,01% στις 8.100,55 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,07% στις 16.349,62 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 0,08% στις 43.185,00 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI βυθίζεται κατά 0,56% στις 8.077,32 μονάδες.

Γενικότερα, ο Νοέμβριος υπήρξε μήνας υψηλής μεταβλητότητας για τις μετοχές, με τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να επανέρχονται στο προσκήνιο. Αυτό οδήγησε σε ένα «τρενάκι» διακυμάνσεων μεταξύ ράλι ανακούφισης και πτωτικών κινήσεων, ενισχυμένων από τα αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου κερδών και την αβεβαιότητα σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες αγορές ενισχύθηκαν αυτή την εβδομάδα από την αυξανόμενη προσδοκία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 9–10 Δεκεμβρίου.

Πάντως, ο δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο, με τις μετοχές του κλάδου υγείας να ηγούνται της ανόδου. Roche και Bayer κινήθηκαν ανοδικά μετά τη δημοσίευση ισχυρών δεδομένων από κλινικές δοκιμές, ενώ η γαλλική Abivax έχει εκτοξευθεί σε άνοδο άνω του 1000% από την αρχή του έτους χάρη στα ενθαρρυντικά δεδομένα για το φάρμακο κατά της ελκώδους κολίτιδας.

Οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν αυξομειώσεις, καθώς οι φόβοι για μια «φούσκα» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και οι υψηλές αποτιμήσεις στις ΗΠΑ επηρέασαν και την Ευρώπη. Η ASMI, που προμηθεύει εξοπλισμό σε εταιρείες κατασκευής chips, υποχωρεί σχεδόν 15% μέσα στον μήνα, ενώ η ολλανδική ASML, επίσης κατασκευάστρια εξοπλισμού για την παραγωγή chips, έχει χάσει περίπου 2% στο ίδιο διάστημα.

Στα εταιρικά νέα, οι μετοχές της γερμανικής Puma εκτινάχθηκαν άνω του 18% την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα ότι η κινεζική Anta Sports ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς. Ωστόσο, η μετοχή υποχώρησε κατά 3% στις αρχικές συναλλαγές της Παρασκευής.

Η Delivery Hero βρέθηκε επίσης σε υψηλότερα επίπεδα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Η γερμανική εταιρεία υπηρεσιών διανομής τροφίμων κέρδισε 7,3% με το άνοιγμα της Παρασκευής, έπειτα από αίτημα μετόχου για στρατηγική αναθεώρηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις αμυντικές μετοχές την Παρασκευή, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις προσπάθειες μεσολάβησης για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έσπασε τη σιωπή του την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «σοβαρές συνομιλίες».

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