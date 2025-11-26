ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πίσω από τις λέξεις του Αλέξη
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09:31 - 26 Νοε 2025

Πίσω από τις λέξεις του Αλέξη

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αν προκύπτει κάποιο πολιτικό συμπέρασμα πίσω από τις λέξεις στην Ιθάκη του Αλέξη, είναι ότι πλέον ξέρουμε ποιους δεν θέλει μαζί του στο νέο κόμμα που προφανώς σχεδιάζει.

Προφανώς, ο πρωταρχικός του στόχος είναι να απευθυνθεί σε όσους έχουν διάθεση να τον ακούσουν και όχι στους πολιτικούς τους αντιπάλους, που ό,τι και να έγραφε θα τον κριτίκαραν.

Ο Τσίπρας λοιπόν απευθύνεται σε όσους του απέμειναν και που ενδεχομένως θα ήθελαν να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι αυτοί και θα αργήσουμε να το μάθουμε. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι ο Τσίπρας απευθύνεται σε αυτό το κοινό και δηλώνει πως θέλει να επιστρέψει έχοντας καταλάβει τα λάθη του. Και κυρίως έχοντας καθαρίσει την αυλή του.

Πίσω από τα κουτσομπολιά και τις δηλώσεις - απαντήσεις που ακούμε ολημερίς στα κανάλια και διαβάζουμε στα site, το μόνο ουσιαστικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ο Τσίπρας δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο με ποιους δεν πρόκειται να ξανασυνεργαστεί.

Αυτή βέβαια είναι η μισή δουλειά και η εύκολη για κάποιον που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Μας λέει με ποιους δεν θα ξανακυβερνήσει. Είναι μια αρχή. Αλλά το κρίσιμο και το δύσκολο είναι να βρει και να μας πει ποιοι συντάσσονται μαζί του και θα συνθέσουν το υπουργικό του συμβούλιο αν επανεκλεγεί.

Και ελπίζουμε να μην τους επιλέξει όπως τον Πάνο Καμμένο που απλώς (όπως ισχυρίζεται ο Τσίπρας) είδε φως και μπήκε...

Όσο για τα οφέλη του από το βιβλίο, εκτός από το οικονομικό, είναι πως καταφέρνει να εξαντλήσει την κουβέντα σχετικά με την περίοδο του 2015 και ελπίζει πως μέχρι το 2027 και τις εκλογές θα έχουν ειπωθεί πια όλα και το νέο του κόμμα θα φτάσει στην κάλπη απαλλαγμένο από αυτό το βαρίδι.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ήδη υπουργεία για την τρίτη θητεία
Ανεμοδείκτης

Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ήδη υπουργεία για την τρίτη θητεία

SKY express: «Βατήρας» ανάπτυξης η Θεσσαλονίκη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

SKY express: «Βατήρας» ανάπτυξης η Θεσσαλονίκη

Ο Πιερρακάκης στην τριάδα για την προεδρία του Eurogroup
Οικονομία

Ο Πιερρακάκης στην τριάδα για την προεδρία του Eurogroup

Κληρονομιές: Αναλυτικές οδηγίες από την ΑΑΔΕ - Οι δηλώσεις, οι φόροι και οι δόσεις
Φορολογία

Κληρονομιές: Αναλυτικές οδηγίες από την ΑΑΔΕ - Οι δηλώσεις, οι φόροι και οι δόσεις

«Επιστροφή» στην αισιοδοξία με κέρδη για τη Wall: Ο Dow σε τριήμερο ανοδικό σερί
Χρηματιστήρια

«Επιστροφή» στην αισιοδοξία με κέρδη για τη Wall: Ο Dow σε τριήμερο ανοδικό σερί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια
Πολιτική

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι
Πολιτική

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
08/06/2026 - 08:29

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Πολιτική
08/06/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ