Πίσω από τις λέξεις του Αλέξη

Προφανώς, ο πρωταρχικός του στόχος είναι να απευθυνθεί σε όσους έχουν διάθεση να τον ακούσουν και όχι στους πολιτικούς τους αντιπάλους, που ό,τι και να έγραφε θα τον κριτίκαραν.



Ο Τσίπρας λοιπόν απευθύνεται σε όσους του απέμειναν και που ενδεχομένως θα ήθελαν να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία.



Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι αυτοί και θα αργήσουμε να το μάθουμε. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι ο Τσίπρας απευθύνεται σε αυτό το κοινό και δηλώνει πως θέλει να επιστρέψει έχοντας καταλάβει τα λάθη του. Και κυρίως έχοντας καθαρίσει την αυλή του.



Πίσω από τα κουτσομπολιά και τις δηλώσεις - απαντήσεις που ακούμε ολημερίς στα κανάλια και διαβάζουμε στα site, το μόνο ουσιαστικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ο Τσίπρας δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο με ποιους δεν πρόκειται να ξανασυνεργαστεί.



Αυτή βέβαια είναι η μισή δουλειά και η εύκολη για κάποιον που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Μας λέει με ποιους δεν θα ξανακυβερνήσει. Είναι μια αρχή. Αλλά το κρίσιμο και το δύσκολο είναι να βρει και να μας πει ποιοι συντάσσονται μαζί του και θα συνθέσουν το υπουργικό του συμβούλιο αν επανεκλεγεί.



Και ελπίζουμε να μην τους επιλέξει όπως τον Πάνο Καμμένο που απλώς (όπως ισχυρίζεται ο Τσίπρας) είδε φως και μπήκε...



Όσο για τα οφέλη του από το βιβλίο, εκτός από το οικονομικό, είναι πως καταφέρνει να εξαντλήσει την κουβέντα σχετικά με την περίοδο του 2015 και ελπίζει πως μέχρι το 2027 και τις εκλογές θα έχουν ειπωθεί πια όλα και το νέο του κόμμα θα φτάσει στην κάλπη απαλλαγμένο από αυτό το βαρίδι.