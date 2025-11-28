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ΠΑΣΟΚ: Επίσημη ομολογία επιβράδυνσης της οικονομίας πίσω από το κυβερνητικό success story
Πολιτική
11:48 - 28 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη ομολογία επιβράδυνσης της οικονομίας πίσω από το κυβερνητικό success story

Reporter.gr Newsroom
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«Την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας επιβραδύνεται απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης» αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. 

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του ο Τομέας Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: «Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις 1,3% το 2029.

Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στη δραματική υποχώρηση των επενδύσεων, που από 10,2% φέτος συρρικνώνονται στο 0,8% το 2029. Αυτό σημαίνει στάσιμη παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί και κατά κεφαλήν ΑΕΠ παγιωμένο στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το κυβερνητικό αφήγημα περί «επιτυχιών» δεν μπορεί να συγκαλύψει την πραγματικότητα: απουσία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ανεπαρκής παραγωγική στρατηγική, αποτελεσματικές πολιτικές για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μεταθέτει τα προβλήματα στο μέλλον, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται μια άλλη, αξιόπιστη και προοδευτική οικονομική πολιτική».

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