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Εξεταστική: Ποιοι καταθέτουν μέχρι 18 Δεκεμβρίου – Νέα κλήτευση «Φραπέ» την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
Πολιτική
15:51 - 28 Νοε 2025

Εξεταστική: Ποιοι καταθέτουν μέχρι 18 Δεκεμβρίου – Νέα κλήτευση «Φραπέ» την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Νέα κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») προγραμματίστηκε για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να κλείσει ο κύκλος των καταθέσεων που αφορούν στην περίοδο 2019-2025.  

Πιο αναλυτικά, ο κ. Ξυλούρης θα κληθεί εκ νέου στην Επιτροπή, αφού η αντιπολίτευση έχει ζητήσει τρεις φορές τη βίαιη προσαγωγή του. Η πλειοψηφία δήλωσε πως εάν και αυτήν τη φορά ο μάρτυρας δεν δεχτεί να προσέλθει στην Εξεταστική, θα δρομολογηθεί η έκδοση εντάλματος για τη βίαιη προσαγωγή του.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στη Βουλή η συζήτηση επί του κρατικού Προϋπολογισμού.

Στα της Εξεταστικής και πάλι· την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου αναμένεται να εξεταστούν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης και ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος είχε παραδεχτεί τον περασμένο Ιούνιο πως ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου για την παρακολούθησή του έναν χρόνο πριν τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή.

Μία εβδομάδα μετά, ενώπιον της Επιτροπής θα παραστούν οι Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου προκειμένου να αποσαφηνίσουν τι συνέβη με την παραίτηση πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλη Σημανδράκου, ενώ στις 18 Δεκεμβρίου στο πρόγραμμα είναι οι μαρτυρίες των Γιώργου Μυλωνάκη και Άκη Σκέρτσου.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Τρίτη (2/12) θα καταθέσουν οι Δέσποινα Μαρκοπούλου και Γιάννης Καραποστολάκης, οι οποίοι είναι ορκωτοί ελεγκτές, ενώ την Πέμπτη (4/12) το κατώφλι της Εξεταστικής θα περάσουν ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μπουνάκης και στη συνέχεια ο κτηνοτρόφος και σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας.

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