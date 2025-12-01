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Κασσελάκης: Ανοιχτός σε συγκυβέρνηση - Ποιους όρους βάζει
Πολιτική
17:31 - 01 Δεκ 2025

Κασσελάκης: Ανοιχτός σε συγκυβέρνηση - Ποιους όρους βάζει

Reporter.gr Newsroom
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Οι συζητήσεις για πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες εντείνονται, με σενάρια που θέτουν ως προϋπόθεση τη συγκρότηση κυβέρνησης χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από τη μεριά του, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε ότι όσον αφορά την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας ο ίδιος δε θα συνεργαζόταν με τον κ. Μητσοτάκη.

Παράλληλα όμως σημείωσε ότι το κρίσιμο δεν είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα πρόσωπα εκείνα που εμπλέκονται σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι παρακολουθήσεις, τα οποία δεν πρέπει να συμμετέχουν σε υπουργικό συμβούλιο.

Ο κ. Κασσελάκης συνεπώς δε φαίνεται να αποκλείει μελλοντική συμμετοχή σε κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός και συγκεκριμένα στελέχη θα απομακρυνθούν. Ωστόσο, το κόμμα του πρέπει πρώτα να μπει στη Βουλή, κάτι που δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

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