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Αντιδράσεις στο Ισραήλ για το αίτημα χάρης του Νετανιάχου με την υποστήριξη Τραμπ
Ειδήσεις
17:11 - 01 Δεκ 2025

Αντιδράσεις στο Ισραήλ για το αίτημα χάρης του Νετανιάχου με την υποστήριξη Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο σήμερα (1/12) για πρώτη φορά αφότου ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας να του χορηγήσει χάρη στη μακροχρόνια δίκη διαφθοράς που αντιμετωπίζει, ένα αίτημα που υποστηρίχθηκε από τον στενό του σύμμαχο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, πολιτικοί της αντιπολίτευσης έχουν αντιταχθεί στο συγκεκριμένο αίτημα, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε χάρη θα πρέπει να δοθεί μόνο υπό τον όρο ότι ο Νετανιάχου θα αποσυρθεί από την πολιτική και θα παραδεχτεί την ενοχή του. Άλλοι λένε ότι ο πρωθυπουργός πρέπει πρώτα να προκηρύξει εθνικές εκλογές -οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο του 2026- πριν αιτηθεί χάρη.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και στην αίτησή του για χάρη δεν περιέλαβε παραδοχή ενοχής, με τους δικηγόρους του να δηλώνουν ότι θεωρεί πως, αν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, θα οδηγήσει σε πλήρη αθώωσή του.

Σημειώνεται ότι μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από τη δικαστική αίθουσα του Τελ Αβίβ τη Δευτέρα, μερικοί εκ των οποίων φορούσαν πορτοκαλί στολές τύπου φυλακής και ζητούσαν να φυλακιστεί ο Νετανιάχου.

Μία από τις διαδηλώτριες έξω από το δικαστήριο, σημείωσε ότι θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Νετανιάχου ζήτησε χάρη χωρίς να δηλώσει ένοχος ή να αναλάβει καμία ευθύνη.

Σε επιστολή προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, οι δικηγόροι του Νετανιάχου ανέφεραν ότι οι συχνές παρουσίες στο δικαστήριο παρεμποδίζουν την ικανότητά του να κυβερνά. Μια χάρη, υποστήριξαν, θα ήταν επίσης προς όφελος της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι χάρες στο Ισραήλ συνήθως χορηγούνται μόνο αφού ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες και ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο για τη χορήγηση χάρης εν μέσω δίκης.

«Το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί με τον πιο σωστό και ακριβή τρόπο», δήλωσε ο Χέρτζογκ τη Δευτέρα, αναγνωρίζοντας ότι το αίτημα για χάρη έχει προκαλέσει συζήτηση και αναστάτωση σε πολλούς Ισραηλινούς.

«Θα εξετάσω αποκλειστικά το συμφέρον του κράτους του Ισραήλ και της ισραηλινής κοινωνίας», πρόσθεσε.

Πολιτική χαρακτηρίζει την υπόθεση ο Τραμπ

Σύμμαχοι της δεξιάς κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου έχουν στηρίξει το αίτημά του, το οποίο υποβλήθηκε δύο εβδομάδες μετά την επιστολή του Τραμπ προς τον Χέρτζογκ, στην οποία τον καλούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να του χορηγήσει χάρη, χαρακτηρίζοντας τις υποθέσεις εναντίον του «πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη».

Στις πρόσφατες εκλογές, οι αντίπαλοι του Νετανιάχου έχουν αναδείξει τις δικαστικές του υποθέσεις σε κεντρικό προεκλογικό ζήτημα. Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συμμαχία του -η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ - θα δυσκολευτεί να συγκεντρώσει αρκετές έδρες για να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

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