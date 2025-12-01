Φάμελλος προς Πρωθυπουργό: Να δώσει εξηγήσεις αντί να κρύβεται πίσω από «Φραπέδες» και «Χασάπηδες»

Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή.

Ο κ. Φάμελλος καταγγέλλει ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν οικονομική ασφυξία, αυξημένο κόστος παραγωγής και έλλειψη ρευστότητας και εργατικών χεριών, ενώ παράλληλα επισημαίνει την έλλειψη στρατηγικής στην εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα.

Στην ερώτησή του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει τις καθυστερήσεις και τις αδικίες στις αποζημιώσεις μετά την ευλογιά των ζώων, την αποτυχία στην καταβολή των ενισχύσεων για τα έτη 2024-2025, καθώς και τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών πόρων. Στηλιτεύει, δε, την κυβέρνηση για την πολιτική της υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, επικαλούμενος το λεγόμενο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδικασίες που εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες ως «εχθρούς», τιμωρώντας τους έντιμους παραγωγούς αντί να στηρίξει την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα. Ζητά από τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει σαφή μέτρα για την αποτροπή της οριστικής κατάρρευσης του τομέα, την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη της υπαίθρου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τη στρατηγική της για τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, ώστε να στηριχθούν οι νέοι αγρότες και η παραγωγικότητα των τίμιων παραγωγών.

Η επίκαιρη ερώτηση του Σωκράτη Φάμελλου προς τον πρωθυπουργό αναφέρει:

«Θέμα: Απαιτείται λογοδοσία για την ευθύνη της κυβέρνησης για την πλήρη κατάρρευση του αγροτικού τομέα της χώρας μας και αλλαγή πολιτικής

Η πολιτική της κυβέρνησης σας ευθύνεται για την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, την δραματική κατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο και παραγωγή και την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας.

Οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στην έλλειψη ρευστότητας, στην έλλειψη εργατικών χεριών και στα αγροτικά χρέη. Οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων έρχονται σε προκλητική αντίθεση με την κερδοσκοπία των πολυεθνικών και των μεσαζόντων και οδηγούν σε ράλι ακρίβειας στα ράφια. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει απόλυτο έλλειμμα στρατηγικής και διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Δεκατέσσερις μήνες μετά την ευλογιά και ενώ έχουν χαθεί ήδη περίπου 450.000 ζώα με τεράστιο αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας και στο αγροτικό εισόδημα, δεν υπάρχει αποζημίωση ζωικού κεφαλαίου, αποζημίωση επιβίωσης των κτηνοτρόφων, κόστους ζωοτροφών, εφοδίων και μέτρων βιοασφάλειας ενώ καθυστερεί ακόμα και η στελέχωση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Αντί να έχουμε ενίσχυση και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ενίσχυση της υπαίθρου με αποκέντρωση, συσσωρεύονται τεράστια και άλυτα προβλήματα με κυβερνητικές επιλογές. Οι αγρότες κατεβαίνουν στους δρόμους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή και η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς, επιδεικνύοντας επικίνδυνο και ακραίο αυταρχισμό.

Ενώ αμφισβητείται το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2025 που έπρεπε να καταβληθεί από τον Οκτώβριο αποδείχθηκε τραγέλαφος. Πιστώθηκαν 217 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που δικαιούνται οι αγρότες ενώ χιλιάδες δικαιούχοι δεν είδαν ούτε ένα ευρώ λόγω «τεχνικών προβλημάτων» και ο ΕΛΓΑ προχωρά σε αυτόματες χρεώσεις, μηδενίζοντας για πολλούς το όποιο ποσό καταβλήθηκε στους λογαριασμούς.

Η καταβολή των ενισχύσεων είναι στον αέρα και παραμένει ο κίνδυνος του δημοσιονομικού κόστους για την Ελλάδα από την ανεπάρκεια και τις επιλογές της κυβέρνησης.

Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε χιλιάδες παραγωγούς χωρίς τις ενισχύσεις τους προς όφελος «ημετέρων». Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ενορχηστρώθηκε με δικές σας ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις και πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας με δικές σας πιέσεις και πολιτική μεθόδευση από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως απέδειξε η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως και προκύπτει κάθε μέρα στην Εξεταστική Επιτροπή.

Καλύψατε τους υπουργούς σας στη Βουλή και εμποδίσατε την διερεύνηση της δικογραφίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα. Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής επιδιώκετε να προστατεύσετε συγκεκριμένους μάρτυρες και να σκηνοθετήσετε την διαδικασία της εξέτασης των μαρτύρων, όπως έχει αποκαλυφθεί ότι συνέβη και στην εξεταστική για τις υποκλοπές.

Η μη ολοκλήρωση των ελέγχων στις ενισχύσεις βαρύνει την κυβέρνηση σας και η επικοινωνιακή προσπάθεια να συνδέσετε την αποτυχία στις πληρωμές με την επικείμενη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ δεν πείθει κανέναν. Δική σας ευθύνη ήταν να γίνουν σωστά και έγκαιρα οι έλεγχοι και έχετε για άλλη μία φορά αποτύχει. Η κυβέρνηση τσουβαλιάζει και τιμωρεί τους έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους που παράγουν ενώ η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση, τις γαλάζιες ακρίδες και τα στελέχη της ΝΔ [με τις Φεράρι και τα κερδισμένα λαχεία και τζόκερ].

Μετά από επτά (7) χρόνια διακυβέρνησής σας, ο αγροτικός τομέας βρίσκεται υπό θεσμική, οικονομική και κοινωνική κατάρρευση. Οι κυβερνητικές επιλογές άφησαν τους παραγωγούς απροστάτευτους απέναντι στην αισχροκέρδεια, χωρίς εργαλεία, χωρίς κανόνες, χωρίς δικαιοσύνη.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

Ποια μέτρα θα λάβει για να αποτρέψει την οριστική κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα και των σχετιζόμενων με αυτόν επαγγελμάτων, εξασφαλίζοντας τον βιοπορισμό των τίμιων παραγωγών και κυρίως όσων έμειναν χωρίς εισόδημα; Τι θα κάνει με τις ενισχύσεις του 2024, την προκαταβολή του 2025 για όλους τους αγρότες, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, την πλήρη αποζημίωση ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε με την ευλογιά, την καταβολή εισοδήματος επιβίωσης σε όλους επλήγησαν, τις αποζημιώσεις απώλειας εισοδήματος από άλλες ζωονόσους και την κλιματική κρίση; Με ποια κριτήρια και χρονοδιάγραμμα και στη βάση ποιων ελέγχων θα αποδοθούν οι οφειλόμενες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τι θα κάνει η κυβέρνηση για την μείωση του κόστους παραγωγής, την ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά χρέη, την έλλειψη εργατικών χεριών, τη διόρθωση των τιμών παραγωγού και τη μείωση της ψαλίδας απ’ το χωράφι στο ράφι; Πως θα διασφαλίσει τους ευρωπαϊκούς πόρους που χάνονται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού; Ποια είναι η πρόταση της Κυβέρνησης ώστε να προοδεύσει η ελληνική ύπαιθρος και να στηριχτεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα και με ποια στρατηγική διαπραγματεύεται τη νέα ΚΑΠ ώστε να στηριχθούν οι νέοι αγρότες και η παραγωγικότητα των τίμιων αγροτών;

Ο Ερωτών

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».