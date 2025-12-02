Δούκας για Τσίπρα: Συνομιλώ με όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση

Το θέμα των πολιτικών συνεργασιών έφερε ξανά στο προσκήνιο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του, χωρίς όμως να κλείσει την πόρτα στον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Δούκας ζήτησε «καθαρή θέση» για τις μετεκλογικές συμπλεύσεις, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για το κόμμα. Όπως είπε, η συζήτηση για συνεργασίες πρέπει να αφορά αποκλειστικά πολιτικούς φορείς που τοποθετούνται στον χώρο της προόδου.

Σε σχετική ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός «προς το παρόν παρουσιάζει ένα βιβλίο» και δεν είναι σαφές εάν θα ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα. «Αν δημιουργηθεί κάτι νέο και θέλει να έχει ρόλο, δεν αποκλείουμε κανέναν από τον διάλογο. Με όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση μπορώ να συνομιλώ», δήλωσε.

Ο κ. Δούκας επικαλέστηκε στοιχεία που δείχνουν ότι «70% των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει αυτό το αίτημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «ένα μεγάλο προσκλητήριο» προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

Όπως τόνισε, το κόμμα πρέπει να επικεντρωθεί σε κρίσιμα ζητήματα όπως το εργασιακό, η συνταγματική αναθεώρηση και η αυτοδιοίκηση. «Αν αποδείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε συμμαχίες και να πετύχουμε νίκες, όπως έγινε στον δήμο της Αθήνας, ο κόσμος θα δει ότι υπάρχει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα «βρίσκεται σε έναν δρόμο σήψης» με πολλούς πολίτες να νιώθουν στο περιθώριο.

Αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ για δημοσκοπική ανάκαμψη

Αναφερόμενος στη δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος υποστήριξε πως απαιτείται νέα στρατηγική. Μεταξύ άλλων, πρότεινε:

καθαρή, συλλογικά δεσμευτική απόφαση ότι δεν θα υπάρξει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ,

πρόσκληση σε διάλογο προς το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων και την κοινωνία,

επιλογή τριών εμβληματικών πολιτικών προτάσεων που θα διαφοροποιούν ξεκάθαρα το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία.

«Πρέπει ο πολίτης να καταλάβει με σαφήνεια πού διαφέρουμε και γιατί», υπογράμμισε.

Τέλος, στο ερώτημα περί ηγεσίας ενός ενδεχόμενου προοδευτικού μετώπου, ο Δούκας ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ηγέτη. «Έχουμε πρόεδρο, και είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης», είπε, κλείνοντας τη συζήτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής στην κορυφή.