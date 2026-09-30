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Κατρίνης: Να δοθούν απαντήσεις για το κόστος των κλειστών στρατοπέδων και την αξιοποίηση της στρατιωτικής περιουσίας
Πολιτική
11:12 - 30 Σεπ 2026

Κατρίνης: Να δοθούν απαντήσεις για το κόστος των κλειστών στρατοπέδων και την αξιοποίηση της στρατιωτικής περιουσίας

Reporter.gr Newsroom

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Να καταθέσει στη Βουλή στοιχεία για το πραγματικό όφελος από τις συγχωνεύσεις στρατοπέδων, το κόστος φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων που έκλεισαν και τα αποτελέσματα της αξιοποίησης της στρατιωτικής περιουσίας καλεί τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, κατόπιν συνεργασίας με τον τομέα Άμυνας του κόμματος.

Όπως επισημαίνει, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει συγχωνεύσεις 137 στρατοπέδων και σχεδιασμό για ακόμη 45, προβάλλοντας πρόσθετη εξοικονόμηση 16,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η παύση λειτουργίας ενός στρατοπέδου δεν μηδενίζει τις δαπάνες του. Οι εγκαταστάσεις εξακολουθούν να χρειάζονται φύλαξη, συντήρηση και πυροπροστασία, ενώ ενδέχεται να δεσμεύουν προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης θέτει το ερώτημα εάν στην εξαγγελθείσα εξοικονόμηση έχουν συνυπολογιστεί αυτές οι δαπάνες, μαζί με το κόστος μεταστάθμευσης των μονάδων και προσαρμογής των στρατοπέδων υποδοχής. Καλεί τον υπουργό να παρουσιάσει τη μεθοδολογία υπολογισμού και το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2025 και το 2026.

Παράλληλα, τονίζει ότι η εμφάνιση ακινήτων σε καταλόγους «προς αξιοποίηση» δεν αποτελεί απόδειξη ολοκληρωμένου έργου. Η ερώτηση αφορά πόσα πρώην στρατόπεδα έχουν αποκτήσει νέα χρήση, πόσα αποφέρουν έσοδα και πόσα παραμένουν χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Για τις εκκρεμείς αξιοποιήσεις, ο βουλευτής απαιτεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμούς και προσδιορισμό των εμποδίων.

Σε σχέση με τη λειτουργία του Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων επισημαίνει ότι δεν προκύπτει η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τον Πρόεδρο και του διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέτει, συνεπώς, ερωτήματα για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Φορέα, τους Κανονισμούς του και τα όργανα που εγκρίνουν σήμερα δαπάνες και αποφάσεις αξιοποίησης.

Τέλος, ζητά να κατατεθούν οι οικονομικοί υπολογισμοί, τα στοιχεία κόστους και φύλαξης, τα σχέδια αξιοποίησης και οι πράξεις που τεκμηριώνουν τη λειτουργία και τη διοίκηση του Φορέα.

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