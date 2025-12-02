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Κατρίνης: Η κυβέρνηση εξαπατά τους αγρότες και η κτηνοτροφία οδηγείται σε αφανισμό
Πολιτική
18:20 - 02 Δεκ 2025

Κατρίνης: Η κυβέρνηση εξαπατά τους αγρότες και η κτηνοτροφία οδηγείται σε αφανισμό

Reporter.gr Newsroom
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Για εξαπάτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων από «μια κυβέρνηση που είναι ανίκανη», έκανε λόγο ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στο MEGA και στο OPEN, καταγγέλλοντας ότι «η κτηνοτροφία οδηγείται σε αφανισμό στη χώρα».

Ο Ηλείος βουλευτής ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις δεν είναι υποκινούμενες, αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων και ψευδών υποσχέσεων, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει ούτε ένας σήμερα που να μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτά γίνονται για να γίνονται». Όπως επισήμανε, «εδώ έχουμε πάνω από έξι μήνες μία διαδικασία όπου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εξαπατώνται στην κυριολεξία».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για την κατάσταση στην κτηνοτροφία, σημειώνοντας πως «έχουν χαθεί πάνω από 500.000 ζώα και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο στήριξης και αναπλήρωσης», ενώ «υπάρχουν κτηνοτρόφοι που εδώ και μήνες δεν έχουν ζώα και δεν έχουν εισόδημα». Όπως υπογράμμισε, «τους λένε Οκτώβριο, μετά Νοέμβριο, τώρα Δεκέμβριο και η ζωή συνεχίζεται, τα χρέη μεγαλώνουν».

Αναφερόμενος στα στοιχεία των πληρωμών, κατήγγειλε ότι φέτος καταβλήθηκαν ως προκαταβολή μόλις 363 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι είχαν δοθεί 476 εκατ. ευρώ, ενώ από το φετινό ποσό παρακρατήθηκαν επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για εισφορές προς τον ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα στους αγρότες να καταλήξουν περίπου 280 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, πάνω από 139.000 παραγωγοί δεν έλαβαν καμία προκαταβολή, αριθμός που δεν δικαιολογείται ούτε από τους περίπου 2.000 ελεγχόμενους ΑΦΜ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε από τους 45.000 που τέθηκαν σε επανέλεγχο. Επιπλέον, χιλιάδες παραγωγοί έμειναν εκτός πληρωμών λόγω προβλημάτων σε περίπου 11.000 αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ, αλλά και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι.

Για τις προκαταβολές των αγροτικών ενισχύσεων, ο Μιχάλης Κατρίνης κατήγγειλε ότι δόθηκαν λίγο πάνω από το 40%, όχι 70% όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ υπενθύμισε ότι «οι επιδοτήσεις δεν είναι παροχές της κυβέρνησης, είναι ευρωπαϊκά χρήματα που δικαιούνται οι αγρότες». Τόνισε ότι όλα αυτά συμβαίνουν πέντε μήνες μετά τις δημόσιες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι το σύστημα πληρωμών θα εξυγιανθεί.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κερδίζει χρόνο με ανακοινώσεις και εξαγγελίες», την ώρα που αποκαλύπτεται η λειτουργία «παρασυστημάτων εκατομμυρίων ευρώ», υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι οικονομικό θέμα, είναι μείζον πολιτικό σκάνδαλο».

Ο Μιχάλης Κατρίνης προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην προσπαθήσει να στρέψει την κοινωνία απέναντι στους αγρότες, καθώς η κοινωνία, όπως είπε, αντιλαμβάνεται ότι ένας ολόκληρος παραγωγικός τομέας οδηγείται στη διάλυση, με άμεσες συνέπειες και για τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι «ο χρόνος πέρασε» και ότι η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει πραγματικές λύσεις και να καταβάλει τα χρήματα που χρωστά, χωρίς να κρύβεται άλλο πίσω από επικοινωνιακή διαχείριση.

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