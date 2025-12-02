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Στις ΗΠΑ ο Σταύρος Παπασταύρου: Ενίσχυση της ενεργειακής συμφωνίας στην κορυφή της ατζέντας
Πολιτική
19:09 - 02 Δεκ 2025

Στις ΗΠΑ ο Σταύρος Παπασταύρου: Ενίσχυση της ενεργειακής συμφωνίας στην κορυφή της ατζέντας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει σήμερα (2/12) στην Ουάσιγκτονγια σειρά επαφών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18:00 (01:00 ώρα Ελλάδος, 3/12/2025), ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο International Democracy Union Forum (Φόρουμ της Διεθνούς Δημοκρατικής Ένωσης – ΠαγκόσμιαςΟργάνωσης της Κεντροδεξιάς).

Στο φόρουμ θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Stephen Harper, η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Ευρωβουλευτής, κυρία Dolors Montserrat, καθώς και πλήθος Γερουσιαστών, Ευρωβουλευτών και εκπροσώπων κεντροδεξιών κομμάτων απ’ όλο τον κόσμο.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα του Υπουργού διαμορφώνεται ως εξής:

- 9:00 (16:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του National Energy Dominance Council, κ. DougBurgum στο Υπουργείο Εσωτερικών.
- 10:30 (17:30 ώρα Ελλάδος): Επαφές με εκπροσώπους της αμερικανοεβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee (AJC).
- 12:00 (19:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές κ.κ. Dina Titus, Jimmy Patronis και Gus Bilirakis.
- 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδος): Μετάβαση στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ , συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, κ. Chris Wright.
- 16:15 (23:15 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τονΠρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), κ. John Jovanovic.
- 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδος, 4/12/2025): Συνάντησημε τον Διευθυντή του Office of Science and Technology Policy του Λευκού Οίκου, κ. Michael Kratsios στο Eisenhower Executive Office Building.
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