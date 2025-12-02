Μητσοτάκης: Παραγωγικότητα χωρίς την αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν υπάρχει

Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης οι ελληνικές επιχειρήσει είναι αντιμέτωπες με προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο forum «Future Unfold – Framing the Future of Technology», το απόγευμα της Τρίτης (2/12).

Ο κ. Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Βασίλη Καζά, CEO της εταιρείας Grant Thornton και τον δρ. Νίκο Καραμούζη, πρόεδρο της ίδιας εταιρείας, είπε πως μεγάλες εταιρείες – όπως είναι η Grant Thornton – θα χρειαστεί να παίξουν κομβικό ρόλο, βοηθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και να αξιοποιήσουν κατά το καλύτερο δυνατόν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει.

Όσο για τις κυβερνητικές πολιτικές που σχετίζονται με την τεχνολογία και την ψηφιακή μετάβαση, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «από το 2019 πήραμε συνειδητή απόφαση να δρομολογήσουμε ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα για τη χώρα». Σημείωσε, δε, ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει πλέον πολλές χώρες στην ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ χαρακτήρισε το «Gov.gr» ως επανάσταση τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε και στο ειδικό υπουργείο που θα «μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε οριζόντιες πολιτικές συνεργαζόμενοι με πολλά υπουργεία», όπως είπε.

Διακύβευμα παραμένει η χρήση της ΤΝ για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στο δημόσιο, αλλά και τη στήριξη των ΜμΕ, σύμφωνα με τα όσα σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας ειδική μνεία στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα εμβληματικά έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στον υπερυπολογιστή Δαίδαλο.

Στόχος είναι να υπάρξει πρόσβαση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτύξουν προϊόντα και εφαρμογές. «Για μια χώρα η οποία κυνηγάει πιο γρήγορα την Ευρώπη δεν αρκούν μόνο οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεση και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων», είπε ο πρωθυπουργός.

Όσο για την έκθεση παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, είπε πως «είναι δεδομένο ότι θα θα υπάρξουν παρεμβάσεις με τα εργαλεία πιστοποίησης της ηλικίας που θα τα χρησιμοποιήσουμε σε απλές εφαρμογές όπως για παράδειγμα στην πώληση καπνικών προϊόντων», ενώ προσέθεσε ότι και «εκεί η τεχνολογία θα μας είναι χρήσιμη για να βάλουμε περιορισμούς».

«Ανησυχώ πολύ για το ότι παιδιά έρχονται σε επαφή από μικρές ηλικίες με εργαλεία που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που αναπτύσσεται ο εγκέφαλός τους ή οι κοινωνικές τους συναναστροφές. Πρέπει να μπουν περιορισμοί, και οι μεγάλες πλατφόρμες πρέπει να μπουν σε αυτή τη συζήτηση», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς, δε, για την ανησυχία που υπάρχει ως προς τις επιπτώσεις στην εργασία επεσήμανε ότι δεν υπάρχει απλή απάντηση.

«Βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο βελτίωσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας. Ειδικά, στο Δημόσιο που η μονιμότητα μειώνει την εργασιακή ανασφάλεια, αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο. Αλλά χρειάζεται εκπαίδευση», εξήγησε ο πρωθυπουργός.

Η μεγάλη συζήτηση είναι η αντικατάσταση εργαζόμενων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπλήρωσε.

Ειδική αναφορά έγινε, δε, και στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Όσο το έγκλημα εξελίσσεται, τόσο οι υπηρεσίες ασφάλειας πρέπει να εξελίσσονται, δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αναπαράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης «fake news»· μία πρόκληση που – όπως είπε – αφορά όλες τις «ώριμες δημοκρατίες».

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι κολοσσιαίες επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα data centers και η ενέργεια θα είναι μια κρίσιμη παράμετρος καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση, συμπλήρωσε

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι εκ των πραγμάτων οι κοινωνικές πιέσεις θα οδηγήσουν σε πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν θα θεωρούσε εντυπωσιακό αν κάποια στιγμή ανοίξει μια συζήτηση για το εάν ένα ρομπότ πρέπει να πληρώνει εισφορές.

Τέλος, όσον αφορά την ανάγκη να «εκπαιδευτούμε» στα νέα εργαλεία της ΤΝ, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως και ο ίδιος έκανε ένα 20ωρο πρόγραμμα προκειμένου «να κάτσει στο θρανίο και να ενημερωθεί για τα νέα εργαλεία».