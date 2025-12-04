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Στον «πάγο» η συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης
Πολιτική
17:47 - 04 Δεκ 2025

Στον «πάγο» η συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης

Γιώργος Αλεξάκης
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Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης, που είχε καθοριστεί για αύριο, Παρασκευή (5/12).

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του αντιπροέδρου, Κ. Χατζηδάκη, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Διάλογος άλλωστε μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών, προσθέτουν, γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν οι ίδιοι συνεργάτες.

Οπως τονίζεται ο κ. Τσιάρας συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες. Ο δε κ.Χατζηδάκης έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με
τους αγρότες, αναφέρεται σχετικά.

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