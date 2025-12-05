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Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας – Η Πενταμερής και η νέα στρατηγική στην Αν. Μεσόγειο
Πολιτική
12:22 - 05 Δεκ 2025

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας – Η Πενταμερής και η νέα στρατηγική στην Αν. Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα από την Πενταμερή Διάσκεψη, η Ελλάδα στοχεύει να εδραιώσει τον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας και αξιόπιστου συνομιλητή στην περιοχή, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε σήμερα το πρωί (5/12) στο συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδική θεματική «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει», που διοργανώνεται από ΤΟ ΒΗΜΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι χάρη στην αμοιβαία κατανόηση, η Διάσκεψη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία απευθύνεται πρωτίστως στα τέσσερα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου με τα οποία η Ελλάδα μοιράζεται θαλάσσια σύνορα – την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον η ένταξη και άλλων χωρών. Πρόσθεσε ακόμη ότι η αποδοχή του διεθνούς δικαίου στο σύνολό του και ο απόλυτος σεβασμός της κρατικής κυριαρχίας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στην πρωτοβουλία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι βασικοί άξονες της προτεινόμενης συνεργασίας περιλαμβάνουν την πολιτική προστασία, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ενδεχομένως, σε επόμενο στάδιο, ζητήματα συνδεσιμότητας. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει ήδη αναλάβει να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες πλευρές και να εξετάσει τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή στο σχήμα. Εάν διαμορφωθεί μια αρχική κοινή βάση, τότε θα μπορούσε να συνταχθεί μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα οδηγούσε σε μια πρώτη επίσημη συνάντηση για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων.

Επισήμανε ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα, λόγω των χρόνιων και περίπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη της περιοχής. «Δεν εθελοτυφλούμε, γνωρίζουμε όμως και τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία, για αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του γεωγραφικού και γεωπολιτικού πεδίου της Ανατολικής Μεσογείου, με τρόπο που θα ωφελεί τα κράτη της περιοχής και με τελικό στόχο την ευημερία των λαών και την οικοδόμηση ενός παραδείγματος ειρήνης και ευημερίας σε μια περιοχή που έχει υποφέρει τόσο από συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις στο παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας μια σύντομη αναφορά στο έργο του στο υπουργείο Εξωτερικών, ανέφερε ότι η κυβέρνηση χαράσσει την εξωτερική της πολιτική «με προσοχή, με νηφαλιότητα, χωρίς φοβικά σύνδρομα και με ισχυρή αυτοπεποίθηση».

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις του διεθνούς συστήματος, τόνισε ότι αυτές κλονίζουν τις αρχές και τις βεβαιότητες στις οποίες στηρίχθηκε η παγκόσμια κοινότητα στη μεταπολεμική και μεταψυχροπολεμική εποχή, ενώ παράλληλα οι διάφορες εστίες συγκρούσεων ανά τον κόσμο θέτουν υπό πίεση την αρχιτεκτονική της ασφάλειας τόσο περιφερειακά όσο και διεθνώς. «Με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας, η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει προσανατολισμένη σε αρχές, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και πιστεύουμε ακράδαντα στον διάλογο και τη διπλωματία ως μέσα για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων σε όλες τις διαφορές», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, «χωρίς να παραγνωρίζουμε το σημείο στο οποίο υφίσταται ουσιαστική διαφωνία», και πρόσθεσε: «Χωρίς καμία παραχώρηση στα εθνικά μας συμφέροντα, κάναμε ένα νέο βήμα στη σχέση μας με την Τουρκία, με την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2023 και την καθιέρωση ενός δομημένου και λειτουργικού διαλόγου».

Όπως επισήμανε, αυτή η προσέγγιση απέφερε χειροπιαστά αποτελέσματα, όπως τη σημαντική μείωση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, τη δραστική πτώση των μεταναστευτικών ροών, την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, καθώς και την αναβάθμιση του τουρισμού από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά. Παράλληλα, αναφερόμενος στη Λιβύη, σημείωσε ότι «παρά το αγκάθι του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, είμαστε σήμερα η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές».

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