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Μαρινάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με Θεσσαλούς αγρότες - Μηδενική ανοχή στις παραβατικές ενέργειες
Πολιτική
10:36 - 06 Δεκ 2025

Μαρινάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με Θεσσαλούς αγρότες - Μηδενική ανοχή στις παραβατικές ενέργειες

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε σήμερα (6/12) τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Τόνισε ότι η εφαρμογή του νόμου αποτελεί «μονόδρομο» και σημείωσε πως οι συμπεριφορές που καταγράφηκαν δεν αποτελούν ειρηνική διαμαρτυρία, αλλά παραβατικές ενέργειες, με λεκτικές και σωματικές επιθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι αντίπαλοι των πολιτών, αλλά βρίσκονται παντού για να διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων, χωρίς να έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε κανέναν, ούτε σε αγρότες ούτε σε κτηνοτρόφους.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει αδρανής απέναντι σε τέτοια περιστατικά, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι ευθύνονται θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. «Δεν γίνεται να παρακολουθεί ο κόσμος τέτοιες εικόνες και η Αστυνομία να μένει απαθής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη δυνατότητα αποκλεισμού λιμανιών ή παρακαμπτηρίων δρόμων από αγροτικά μπλόκα, παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα επιτραπούν και ότι η Αστυνομία θα παρέμβει. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μη φτάσει η κατάσταση σε τέτοια σημεία, αλλά να συνεχιστεί ο διάλογος. Όποιος επιθυμεί, είπε, μπορεί μέσω εκπροσώπησης και σε ήρεμο κλίμα να συναντήσει τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ή άλλο κυβερνητικό στέλεχος, καθώς η κυβέρνηση κρατά πάντα ανοιχτή την πόρτα της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι εξετάζεται και η πραγματοποίηση συνάντησης με αγρότες της Θεσσαλίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα στην εβδομάδα. Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση, ανέφερε ότι από την πλευρά των αγροτών υπάρχει σχετικό αίτημα, το οποίο το υπουργείο είναι θετικό να αποδεχθεί.

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί, επισημαίνοντας ότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Φέτος, όπως είπε, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων θα φτάσει τα 3,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με τα 3,1 δισ. του προηγούμενου έτους. Ήδη μέχρι την 1η Δεκεμβρίου έχουν καταβληθεί 2,48 δισ. ευρώ, ενώ απομένει ακόμη 1,2 δισ. να δοθεί. Παρά τη συνολική αύξηση, σημείωσε ότι υπάρχουν παραγωγοί που φέτος θα λάβουν λιγότερα ή καθόλου χρήματα, καθώς υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις και ορισμένοι δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση ενόψει της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως υποστήριξε, αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης, ενώ τόνισε ότι όσοι αγρότες λειτουργούν με διαφάνεια και συνέπεια θα δουν αυξημένες ενισχύσεις στο τέλος της χρονιάς.

Τέλος, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μόνιμης επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο — κάτι που, όπως είπε, οι αγρότες ζητούσαν επί δεκαετίες — ενώ έχει δοθεί λύση και για φθηνότερο ρεύμα δεκαετούς διάρκειας. Εξέφρασε ακόμη την προθυμία να εξεταστεί ενδεχόμενη πρόσθετη μείωση στο αγροτικό ρεύμα, εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος, για όσους αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες.

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