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Κικίλιας: Έρχεται οδικός χάρτης αμερικανικών επενδύσεων στα ελληνικά λιμάνια
Πολιτική
15:40 - 07 Δεκ 2025

Κικίλιας: Έρχεται οδικός χάρτης αμερικανικών επενδύσεων στα ελληνικά λιμάνια

Reporter.gr Newsroom
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Την προοπτική μεγάλων αμερικανικών επενδύσεων σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές της χώρας ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο ΕΡΤnews την Κυριακή (7/12).

Ο υπουργός Ναυτιλίας, αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για ελληνικά λιμάνια, με επίκεντρο την Ελευσίνα – τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα περίοδο επενδυτικού ανοίγματος. «Έχει να κερδίσει κάτι η Ελλάδα, η οικονομία της και οι συμπολίτες μας απ’ αυτό; Μα φυσικά έχει. Οι επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές είναι νέες, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας», τόνισε.

«Τα ναυπηγεία, ταλιμάνια και οι ενεργειακές επενδύσεις πάνε μαζί» και μπορούν να αποτελέσουν «τη βαριά βιομηχανία της χώρας», είπε υπενθυμίζοντας ότι «μας έλειψαν για δεκαετίες». Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας, «λίαν συντόμως θα έχουμε έναν οδικό χάρτη αμερικανικών επενδύσεων, ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ, σε ελληνικά λιμάνια».

Παρέθεσε ενδεικτικά παραδείγματα, όπως την επέκταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αλεξανδρούπολης στη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου έως την Ουκρανία και τη δυνατότητα η Ελλάδα να εξελιχθεί σε παραγωγό ενέργειας, εφόσον οι γεωτρήσεις αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.

«Η χώρα μπορεί να αλλάξει επίπεδο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς συνεργασίες ενισχύουν τόσο την οικονομία όσο και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Η ελληνική ναυτιλία ως παράγοντας παγκόσμιας ισχύος

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας ως παράγοντα παγκόσμιας ισχύος: «Είμαστε το 20% του παγκόσμιου στόλου και η Ευρώπη το 60%. Δεν θα ορίζει κανένας άλλος πολιτικές για τις ναυτιλιακές χωρίς να ρωτάει την άποψή μας».

Παρουσίασε επίσης τις υψηλές απολαβές στα ναυτικά επαγγέλματα – από 9.000 έως 17.000 ευρώ, ανάλογα με τη θέση – επισημαίνοντας ότι μπορούν να προσφέρουν «καλύτερη ζωή, κοινωνική άνοδο και επαγγελματική προοπτική» στις νέες γενιές. Παράλληλα αναφέρθηκε και στον Πειραιά, όπου όπως τόνισε, υπάρχουν πλέον υπάρχουν πάνω από 2000 επιχειρήσεις είτε ναυτιλιακές είτε παρεμφερείς, δείχνοντας το δρόμο για τη οικονομική ανάπτυξη.

Επίσης αναφέρθηκε και στις συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες για έρευνες για υδρογονάνθρακες: «Αν μετά τις γεωτρήσεις υπάρχουν αποτελέσματα θετικά, δηλαδή έχουμε την δυνατότητα να έχουμε εξόρυξη φυσικού αερίου ή πετρελαίου, αλλάζουν περαιτέρω τα δεδομένα για τη χώρα. Η χώρα γίνεται και παραγωγός ενέργειας και οι λιμενικές υποδομές αναβαθμίζονται ακόμα παραπάνω».

Και όπως τόνισε, «έχουμε την ισχυρότερη ποντοπόρο ναυτιλία. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για πολύ καιρό αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε». Ειδικότερα, όπως ανέφερε, «με τη Σοφία Ζαχαράκη θα κάνουμε καμπάνια στα σχολεία της Ελλάδας για τα ναυτικά επαγγέλματα. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια και έχει δικαίωμα η επόμενη γενιά και η ελληνική οικογένεια να συζητάει και να σχεδιάζει πάλι με ελπίδα και με δύναμη για την επόμενη γενιά, για μια καλύτερη ζωή».

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Επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει πίεση στην Ευρώπη για αναδιοργάνωση, ο κ. Κικίλιας έφερε ως παράδειγμα την πρόσφατη ψηφοφορία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), στην οποία η Ελλάδα, με τη στάση της, συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση να αναβληθεί για ένα έτος η ψήφιση για τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία.

«Πώς έγινε με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την απόφαση της Ευρώπης για την ψήφιση στον ΙΜΟ, σε σχέση με τα καύσιμα που είναι ο κύριος τρόπος και κινητήρια δύναμη για το 80% με 90% της εμπορικής διακίνησης που γίνεται δια θαλάσσης; Δηλαδή, πώς ανεστράφη αυτή η απόφαση, αναβλήθηκε για ένα χρόνο και όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι αν πηγαίναμε σε μια ουτοπική λύση κάποιων πράσινων βιοκαυσίμων που δεν υπάρχουν και δεν παράγονται, θα είχαμε κρίση και αύξηση πληθωριστικών τάσεων, αύξηση των τιμών της ενέργειας και αύξηση των τιμών των προϊόντων; Δεν αντέδρασε η Ελλάδα; Δεν δέχτηκε τις εισηγήσεις ο κύριος Πρωθυπουργός; Δεν πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτή η απόφαση οδήγησε και τους Ευρωπαίους εταίρους μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί μας, για το πώς δεν θα τινάξουμε στον αέρα τις οικονομίες των Ευρωπαίων;», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

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