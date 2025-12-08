Χατζηδάκης – Ελπιδοφόρος: Η ελληνική ομογένεια στο επίκεντρο της συνάντησης

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συναντήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Κεντρικά θέματα συζήτησης για το έργο της Αρχιεπισκοπής, ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, αλλά και οι κυβερνητικές πολιτικές για την επιστροφή των νέων στην Ελλάδα και την αναστροφή του brain drain.

«Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο γνωριζόμαστε πάνω από 25 χρόνια. Από τότε που εκείνος ήταν στο Φανάρι και εγώ ακόμα Ευρωβουλευτής», αναφέρει αρχικά στη σχετική του ανάρτηση ο κ. Χατζηδάκης και στη συνέχεια σημειώνει:

«Τόσο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής όσο κι εκείνος προσωπικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα μας. Στη συνάντησή μας, λοιπόν, συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για το έργο της Αρχιεπισκοπής και για την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ που παραδοσιακά λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον.