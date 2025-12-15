Χρηστίδης: Στεκόμαστε δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών

«Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο κ. Μητσοτάκης ποντάρει στη διαδικασία του κοινωνικού αυτοματισμού. Και θέλω να πιστεύω ότι οι βουλευτές της ΝΔ, εκείνοι οι οποίοι εκλέγονται σε πολλούς και αγροτικούς νομούς, αλλά και εκείνοι που εκλέγονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να φτωχοποιηθεί ένας αγρότης σήμερα», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, τη Δευτέρα (15/12) στο ErtNews.

Ο κ. Χρηστίδης κατέκρινε σθεναρά τη στάση κυβερνητικών στελεχών καθώς - όπως είπε - δεν δίνουν απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ και τα οποία απασχολούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου.

«Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι υπάρχουν ακόμη βουλευτές, οι οποίοι υπερασπίζονται τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι δεν γνώριζε τα αιτήματα των αγροτών. Και αναρωτιέμαι, δεν γνωρίζει το κόστος της παραγωγής; Δεν γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι απλήρωτοι ακόμη οι αγρότες; Δεν γνωρίζει ότι χτυπάνε τα τηλέφωνά τους από τις εισπρακτικές εταιρείες και ότι ο μόνος δρόμος που τους έχει αφήσει είναι οι τοκογλύφοι; Δεν γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι την ώρα που οι αγρότες είναι στους δρόμους ανεβασμένοι στα τρακτέρ, κάποιοι άλλοι δήθεν αγρότες είναι με τις Φεράρι και τις Μαζεράτι στα ζεστά τους σπίτια και μετράνε τα εκατομμύρια τους;», διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και «να καταλάβουμε ότι σήμερα στα μπλόκα δεν είναι άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται στα μπλόκα είναι άνθρωποι που βγαίνουν και λένε ότι “εμείς στηρίξαμε τη Νέα Δημοκρατία” και αυτό είναι αυταπόδεικτο. Φαίνεται από το 45 - 48% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στους αγρότες το 2023. Φαίνεται από το γεγονός ότι ο κ. Σιδηρόπουλος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τους ανθρώπους που εμένα προσωπικά μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές για αυτά τα οποία λέω για τους αγρότες και για το γεγονός ότι ανήκω στο ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στα όρια τους και πιστεύω ότι πρέπει η κυβέρνηση να τους ακούσει».

Επισήμανε εκ νέου την ανάγκη πολιτικής παρέμβασης προκειμένου οι αγρότες να πληρωθούν και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

«Είμαι σίγουρος ότι οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να συγκρουστούν με την κοινωνική πλειοψηφία με τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Είδαμε πώς η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησε τη σύγκρουση που υπήρξε στο αεροδρόμιο των Χανίων και είναι προς τιμήν των αγροτών ότι αυτές τις τρεις εβδομάδες δεν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά στα υπόλοιπα μπλόκα», κατέληξε ο Παύλος Χρηστίδης.