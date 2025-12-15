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Γκίκας: Η διατήρηση και ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης αποτελεί σημαντική υποχρέωση
Πολιτική
21:07 - 15 Δεκ 2025

Γκίκας: Η διατήρηση και ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης αποτελεί σημαντική υποχρέωση

Reporter.gr Newsroom
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Τον ρόλο των καρνάγιων και των ταρσανάδων ως ζωντανών φορέων της ναυτικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας ανέδειξε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά τον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων – Ταρσανάδων, που φιλοξενήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο κ. Γκίκας χαρακτήρισε τον Σύλλογο θεσμικό πυλώνα για τη διατήρηση της συνέχειας της ελληνικής ναυτικής παράδοσης, επισημαίνοντας ότι η τέχνη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής δεν αποτελεί μόνο ιστορικό αποτύπωμα, αλλά ενεργό τμήμα της σύγχρονης ναυτικής δραστηριότητας και της τοπικής οικονομίας σε πολλές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Όπως τόνισε, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η διατήρηση και η ανάδειξη της ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική υποχρέωση της Πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι τα καρνάγια και οι ταρσανάδες κατέχουν κομβικό ρόλο, καθώς συνδέουν την τεχνική γνώση, την παράδοση και την παραγωγική δραστηριότητα με τη σύγχρονη ναυτιλία και τον τουρισμό.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της τελευταίας περιόδου, ο Υφυπουργός παρουσίασε μια σειρά θεσμικών και διοικητικών πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί για τη στήριξη του κλάδου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η θεσμική κατοχύρωση του ορισμού και της λειτουργίας των καρνάγιων και των ταρσανάδων, η αντιμετώπιση χρόνιων εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καρνάγιων, με στόχο την οργανωμένη καταγραφή και εποπτεία της δραστηριότητας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ρυθμίσεις που αφορούν την παραχώρηση χώρων στον αιγιαλό και στις χερσαίες ζώνες λιμένων, με την υιοθέτηση σαφέστερου και λειτουργικότερου πλαισίου, αλλά και στις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων τεχνιτών στη ναυπηγοεπισκευή και την παραδοσιακή ξυλοναυπηγική.

Ο κ. Γκίκας σημείωσε ότι, υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, το Υπουργείο στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους του κλάδου, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες. Όπως ανέφερε, η λειτουργία των καρνάγιων συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη του ποιοτικού, θεματικού τουρισμού.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο Στασινό. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η δημιουργία του «Αποθετηρίου Διατηρητέων Κτηρίων του Αιγαίου», πρωτοβουλία που έχει συμφωνηθεί πρόσφατα και στοχεύει στη συστηματική καταγραφή και προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών.

Η παρέμβαση του κ. Γκίκα ανέδειξε τη σύνδεση της ναυτικής παράδοσης με τη σύγχρονη αναπτυξιακή πολιτική, σε μια περίοδο όπου η διατήρηση της τεχνικής γνώσης και της πολιτιστικής συνέχειας τίθεται εκ νέου στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 21:04
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