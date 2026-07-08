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Υπουργείο Ναυτιλίας: Παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του λιμανιού της Ραφήνας
Ναυτιλία
12:06 - 08 Ιουλ 2026

Υπουργείο Ναυτιλίας: Παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του λιμανιού της Ραφήνας

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνεχή επικοινωνία με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες βρίσκεται το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναζητώντας λύσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου συνωστισμού στο λιμάνι της Ραφήνας, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια της λιμενικής λειτουργίας και την ομαλή εξυπηρέτηση των δρομολογίων.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ενημέρωση αυτή παρείχε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Βλάχου, σχετικά με τις ανησυχίες των κατοίκων για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ραφήνας.

Επαφές Κικίλια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες

Ο κ. Γκίκας γνωστοποίησε ότι ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ραφήνα, προκειμένου να εξεταστούν αλλαγές στον προγραμματισμό των αφίξεων και των αναχωρήσεων των πλοίων, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα συμφόρησης.

«Ο υπουργός μας, ο Βασίλης Κικίλιας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Ραφήνας, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο θέμα της αναχώρησης και της άφιξης των δρομολογίων, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός, που όντως δημιουργείται, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των λιμένων»

Απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την αυξημένη κίνηση στο λιμάνι, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι για το υπουργείο η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Όπως είπε, η διαχείριση των δρομολογίων γίνεται με γνώμονα τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα.

«Το θέμα της ασφάλειας των λιμένων είναι μέγιστης σημασίας. Μπαίνουν τα καράβια αυτά που πρέπει και όσα δεν μπορούν να μπουν, παραμένουν ή αλλάζει το χρονοδιάγραμμα», σημείωσε.

Οι επισημάνσεις του Γιώργου Βλάχου

Κατά την ανάπτυξη της ερώτησής του, ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος υποστήριξε ότι η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων έχει οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση της περιοχής, καθώς πλοία και πληρώματα αναγκάζονται να διανυκτερεύουν στον Ευβοϊκό, ενώ το λιμάνι της Ραφήνας, όπως ανέφερε, δεν διαθέτει την απαιτούμενη δυναμικότητα.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στις προβλέψεις του υπό διαμόρφωση master plan για το λιμάνι, υποστηρίζοντας ότι αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, ουσιαστικά τα παγιώνει.

«Όταν φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα καράβια, η πόλη δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την επιβάρυνση που, σύμφωνα με τον ίδιο, υφίστανται οι κάτοικοι.

Σε εξέλιξη η αξιολόγηση του master plan

Αναφερόμενος στο σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα, ο κ. Γκίκας εξήγησε ότι το master plan έχει ήδη υποβληθεί από τον Οργανισμό Λιμένος και έχει λάβει θετική γνωμοδότηση υπό όρους από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η τελική έγκριση θα δοθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα περιλαμβάνει και την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του σχεδίου.

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επισημάνσεις της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης με τη δέουσα σοβαρότητα. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας αλλά και η Περιφέρεια διατύπωσαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις αποτυπώνεται στον φάκελο της διαδικασίας και συνυπολογίζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της θεσμικής διαβούλευσης: να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και να συνεκτιμηθούν οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις», δήλωσε.

Έργα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Απαντώντας στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με τον θόρυβο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του λιμανιού, ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε ελληνικά λιμάνια.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Εκτελεστικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, έχει εγκριθεί το έργο «Decarbonizing the Greek Comprehensive Ports» (DECOMPRES), το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility).

Το πρόγραμμα αφορά τα λιμάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Καβάλας και της Κέρκυρας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη μείωση των εκπομπών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Καβάλα, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροδότησης από την ξηρά για τέσσερις θέσεις ελλιμενισμού ακτοπλοϊκών πλοίων. Με την ολοκλήρωση του έργου, τα πλοία που παραμένουν στο λιμάνι θα μπορούν να απενεργοποιούν πλήρως τις μηχανές τους και να ηλεκτροδοτούνται από το χερσαίο δίκτυο, περιορίζοντας σημαντικά τόσο τον θόρυβο όσο και τις εκπομπές ρύπων.

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