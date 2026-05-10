Γκίκας για θαλάσσιο drone: Άδικη η κριτική για «ξέφραγο αμπέλι»

Σε εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στο περιστατικό εντοπισμού θαλάσσιου drone στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, αλλά και σε ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, επιχειρησιακής επιτήρησης των ελληνικών υδάτων και ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο κ. Γκίκας απέρριψε αιχμηρά την κριτική περί ανεπαρκούς φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «άδικες» και πολιτικά υποκινούμενες.

Όπως δήλωσε, «είναι μια άδικη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, που για ακόμη μία φορά επιχειρεί να εντάξει ζητήματα εθνικής σημασίας στη μικροπολιτική». Παράλληλα εξέφρασε δυσαρέσκεια για το ύφος της αντιπαράθεσης, σημειώνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν αποδίδουν την πραγματική εικόνα.

Υπογράμμισε ότι τόσο οι Ένοπλες Δυνάμεις όσο και τα Σώματα Ασφαλείας έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές τους τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ωστόσο πως «υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί».

Η υπόθεση του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα

Αναφερόμενος στο drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, κοντά στη Λευκάδα, ο υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για «πολύ σοβαρή υπόθεση», η οποία παραμένει υπό πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως είπε, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό του αντικειμένου: «Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί από πού κατασκευάστηκε, πώς βρέθηκε στην περιοχή και ποια ήταν η αποστολή του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται συνδέονται με ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα.

Ένα από τα ενδεχόμενα που ανέφερε αφορά τη δραστηριότητα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και πιθανές επιχειρησιακές κινήσεις στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν εκτιμήσεις για μεταφορά τέτοιων μέσων με σκοπό επιχειρήσεις κατά ρωσικών πλοίων».

Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και κίνδυνοι

Ο Στέφανος Γκίκας σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να έχουν μεγάλη εμβέλεια, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους εγκαίρως.

«Μπορεί να κινούνται ακόμη και σε απόσταση 400 έως 600 χιλιομέτρων και να καταλήγουν σε ελληνικά ύδατα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου drone φαίνεται να υπήρξε βλάβη που το κατέστησε ακυβέρνητο.

Τόνισε επίσης ότι ένα τέτοιο αντικείμενο θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια πολιτών, ιδίως σε τουριστικές περιοχές με έντονη θαλάσσια δραστηριότητα.

Απαντώντας σε επικρίσεις ότι το drone εντοπίστηκε τυχαία, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η εικόνα των ελληνικών θαλασσίων περιοχών πρέπει να αξιολογείται με ρεαλιστικά δεδομένα.

«Δεν υπάρχει πολεμική κατάσταση. Το Ιόνιο έχει τεράστια ακτογραμμή και έντονη κίνηση σκαφών. Δεν είναι εύκολο κάθε αντικείμενο να εντοπίζεται άμεσα», σημείωσε.

Ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των μέτρων επιτήρησης, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα, τονίζοντας ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτουν δυνατότητες για αυξημένη παρακολούθηση, όταν υπάρχει σχετική πληροφόρηση.

Διερεύνηση και διπλωματικές διαστάσεις

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η υπόθεση εξετάζεται τόσο επιχειρησιακά όσο και διπλωματικά, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού.

«Πρόκειται για σοβαρό γεγονός και η διερεύνηση συνεχίζεται», δήλωσε, εκτιμώντας ότι πιθανόν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς να αποκλείει προσαρμογές στα πρωτόκολλα ασφαλείας.

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Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε εκτενώς και στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα, με περίπου 1.600 εμπορικά πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικούς να επηρεάζονται από τις συνθήκες.

Ανέφερε επίσης ότι έχουν καταγραφεί 43 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, εκ των οποίων εννέα αφορούν ελληνικών συμφερόντων πλοία.

Παρά την ένταση, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για πιθανή διπλωματική αποκλιμάκωση, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη συμφωνία θα χρειαστεί χρόνο για να αποδώσει στην πράξη.

Επιπτώσεις στην οικονομία και την ακτοπλοΐα

Ο υφυπουργός στάθηκε και στις οικονομικές επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων, τονίζοντας ότι η αύξηση στις τιμές καυσίμων επηρεάζει άμεσα τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Αναφέρθηκε στο Μεταφορικό Ισοδύναμο, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη καταβληθεί σημαντικά ποσά σε νησιώτες και επιχειρήσεις, ενώ νέοι κύκλοι πληρωμών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως σημείωσε, οι αυξήσεις στα καύσιμα αναμένεται να επιβαρύνουν το καλοκαίρι το κόστος μετακινήσεων στα νησιά, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη τη στήριξη της νησιωτικής οικονομίας.

Ο Στέφανος Γκίκας έκλεισε τη συνέντευξή του υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σύνθετο περιβάλλον ασφάλειας και γεωπολιτικών προκλήσεων, στο οποίο η συνεχής ενίσχυση της επιτήρησης, της συνεργασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα.