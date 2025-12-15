Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης - Το όραμα του νέου προέδρου του Eurogroup

Την πρώτη του ομιλία ως Πρόεδρος του Eurogroup πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο συνέδριο Digital Economy Forum 2025: “From Vision to Impact”, που διεξάγεται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και διοργανώνεται από τον ΣΕΤΕ. Από ένα πεδίο γνώριμο για τον ίδιο, αυτό της ψηφιακής τεχνολογίας, ο κ. Πιερρακάκης ανέπτυξε το όραμά του για την επόμενη ημέρα της ψηφιακής πολιτικής και της ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αναδύονται μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Απευθυνόμενος σε μια κατάμεστη αίθουσα στελεχών και επιχειρηματιών του κλάδου της τεχνολογίας, τον οποίο χαρακτήρισε «παράθυρο στον κόσμο», ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και στη συνολική μεταμόρφωση της χώρας. Όπως υπογράμμισε, «σύντομα η Ελλάδα θα έχει περάσει στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική», προσθέτοντας ότι «μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε πετύχει έναν άθλο».

Ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να συνδέσει την ψηφιακή και οικονομική πρόοδο της χώρας με τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, κάνοντας αναφορά στα θετικά δημοσιεύματα του ξένου Τύπου κατά την περίοδο της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup. Όπως σημείωσε, κατά τις επισκέψεις του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ιδίως στον γερμανικό Τύπο, αποτυπωνόταν ξεκάθαρα η θετική εντύπωση για την αλλαγή που έχει συντελεστεί στη χώρα.

Αναλύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη χάραξη πολιτικής, τόνισε ότι κάθε χώρα διαθέτει τη δική της θεσμική αρχιτεκτονική, ωστόσο μπορεί να αντλεί έμπνευση από τις καλές πρακτικές των άλλων. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «το 2025, αν δεν έχεις ανθρώπους που καταλαβαίνουν την τεχνολογία στο δωμάτιο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, σχεδιάζεις λάθος πολιτικές».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ανθρώπινο δυναμικό, αντλώντας από την εμπειρία του ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Όπως είπε, παραδοσιακά στη χάραξη πολιτικής συμμετέχουν νομικοί και οικονομολόγοι, όμως σήμερα είναι αναγκαία και η παρουσία ανθρώπων με τεχνολογική γνώση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ψηφιακή πολιτική δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως το management και την καινοτομία στον τρόπο διοίκησης.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημείωσε ότι οι χρηματοδοτικές του δυνατότητες επέτρεψαν στη χώρα να περάσει «από το αναγκαίο στο επιθυμητό», υλοποιώντας έργα που αποτέλεσαν τη βάση για τη νέα ψηφιακή φάση. Όπως εκτίμησε, με την ολοκλήρωση των έργων αυτών, η Ελλάδα θα έχει μετακινηθεί από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς την πρώτη δεκάδα, αν όχι την πρώτη πεντάδα, χωρών που έχουν ενσωματώσει ουσιαστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις δημόσιες υπηρεσίες.

Στον τομέα των υποδομών, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην πρωτοπορία της χώρας στη μετάβαση στο 5G, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι στη σταθερή τηλεπικοινωνία παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ενσωμάτωσης βασικών και πιο εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μιλώντας για τη φιλοσοφία της ψηφιακής πολιτικής, υπογράμμισε ότι «η ανάγκη του ανθρώπου ορίζει την τεχνολογία», κάνοντας αναφορά στις λύσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο της πανδημίας και οδήγησαν σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό του κράτους. Ως εμβληματικά παραδείγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού ανέφερε το gov.gr και το πρόγραμμα «Μίτος», το οποίο χαρακτήρισε μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της δημόσιας διοίκησης.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε ακόμη στην εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext, σημειώνοντας ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πρέπει να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και να απομακρύνονται τα υφιστάμενα εμπόδια. Με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, επισημαίνοντας πως η επόμενη φάση απαιτεί μετάβαση σε μια λογική όπου «τα χρήματα δεν υπάρχουν απλώς, αλλά γεννιούνται».

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, ανέφερε ότι αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ το επόμενο έτος και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, κάτω από το 120% έως το 2029. Κλείνοντας, στάθηκε στις διαρκείς και αναδυόμενες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία επιταχύνει συνεχώς, το δημογραφικό επηρεάζει τις επιχειρήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαπερνά κάθε πτυχή της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Η καμπύλη που έχουμε διαγράψει είναι πολύ μεγάλη. Βρισκόμαστε σε έναν κύκλο όπου μπορούμε να κάνουμε το σωστό», ανέφερε καταληκτικά, σκιαγραφώντας το πλαίσιο των επιλογών που, όπως είπε, θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της Ελλάδας και της Ευρώπης.