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Χατζηδάκης: Αδύνατον να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των αγροτών - Σκέψεις της ΔΕΗ για διευκολύνσεις
Πολιτική
09:08 - 16 Δεκ 2025

Χατζηδάκης: Αδύνατον να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των αγροτών - Σκέψεις της ΔΕΗ για διευκολύνσεις

Reporter.gr Newsroom
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Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο έκανε το πρωί της Τρίτης (16/12) μέσω του ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο πως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα. 

Αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως έχει την εντύπωση πως είναι σε καλύτερο δρόμο «αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά και από την πλευρά των αγροτών που κινητοποιούνται. Πάντως, η κυβέρνηση από την αρχή δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες, η πόρτα μας έχει μείνει πάντοτε ανοιχτή, όλα τα χρόνια αυτά και τους τελευταίους μήνες, για διάλογο, και του αρμόδιου υπουργού του Κώστα Τσιάρα, που συνέχεια συζητά μαζί τους. Την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε και με τους Κρητικούς αγρότες και εγώ προσωπικά και ο πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος για να τους συναντήσει».

Για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης πως η κυβέρνηση δεν πρόλαβε τα μπλόκα απάντα: «αν δεν μας ενδιέφερε, δεν θα τους συναντούσαμε. Δεν θα ήθελα όμως να κουνήσω το δάχτυλο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και πολύ περισσότερο να υποτιμήσω τα προβλήματα που αγροτικού κόσμου. Πράγματι, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία μας και σε κάποιες παραγωγές που φέτος έχουν χαμηλότερες τιμές, όπως είναι το σιτάρι και ακόμα περισσότερο το βαμβάκι».

«Δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου τις δικές μας ευθύνες», τόνισε αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η χρονιά αυτή είχε την κρίση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαμε σε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσως μετά», ενώ σημείωσε πως η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί προϋπόθεση» την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «για να προχωρήσουμε ανεμπόδιστα στην καταβολή των επιδοτήσεων».

«Μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου κάναμε συνεχώς συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποβάλαμε ένα σχέδιο δράσης, εγκρίθηκε και οι πρώτες επιδοτήσεις καταβλήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου. Τα καταφέραμε παρά τα προβλήματα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αφού καταβλήθηκε η βασική ενίσχυση τον Νοέμβριο και άλλες επιμέρους επιδοτήσεις, στη συνέχεια καταβλήθηκε το αποζημιωτικό μέτρο 23 για αυτούς που είχαν μεγάλη μείωση της παραγωγής τους. Είναι πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Σήμερα, θα καταβληθούν στους γεωργούς μας 490 εκατ. ευρώ επιπλέον. Με τα ποσά αυτά που καταβάλλονται νομίζω ξεπερνάμε από την αρχή του χρόνου τα 3,1 δισ. ευρώ και απομένει μέχρι τέλος του μήνα να καταβληθούν και τα υπόλοιπα και να φτάσουμε τα 3,8 δισ. ευρώ».

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«Είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα»

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως: «Οι αγρότες θέτουν διάφορα αιτήματα, προφανώς κάποια από αυτά είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν, όπως πχ. λένε εγγυημένες τιμές. Δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη, διότι για αυτό υπάρχουν επιδοτήσεις. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε για μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, όπως το ζητάνε και οι ίδιοι. Να δούμε μαζί τους και σε συζήτηση με τους εκπροσώπους τους για να δούμε πώς μπορεί το σύστημα αυτό να λειτουργήσει. Να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του ειδικού φόρου σε σχέση με το αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές. Και εδώ έχει γίνει προεργασία ανάμεσα στο υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Είμαστε στη διάθεσή τους, να έρθουν να κουβεντιάσουμε και να ακούσουμε τις δικές τους προτάσεις. Οι πόρτες οι δικές μας παραμένουν ανοιχτές».

«Τα αδιάθετα ποσά της ΕΕ θα επιστρέψουν στους αγρότες»

Έπειτα σημείωσε πως τα αδιάθετα ποσά των επιδοτήσεων θα επιστρέψουν στους αγρότες που έχουν ανάγκη. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όπως είχαμε πει, από το καινούριο σύστημα κατανομής των ενισχύσεων υπάρχουν κάποια ποσά αδιάθετα, είτε γιατί υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις, είτε γιατί το καινούριο σύστημα δεν δίνει τις επιδοτήσεις που έδιναν σε κάποιους που ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές. Είχαμε πει ότι θα γίνει ανακατανομή και ότι η χώρα δεν θα χάσει χρήματα. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, λέμε να δώσουμε προτεραιότητα σε τρεις ομάδες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα: οι κτηνοτρόφοι στην ηπειρωτική Ελλάδα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ευλογιάς και στη νησιωτική Ελλάδα που έχουν θέμα υψηλότερου κόστους ζωοτροφών και χαμηλότερης τιμής γάλακτος. Έχουμε τους σιτοπαραγωγούς που φέτος έχουν χαμηλότερες τιμές και τους βαμβακοπαραγωγούς που και αυτοί αντιμετωπίζουν ειδικό πρόβλημα. Υπάρχει ένας κουμπαράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να τον στρέψουμε προς τα κει με διάφορους τρόπους που είμαστε έτοιμοι να τους συζητήσουμε».

Σκέψεις της ΔΕΗ για διευκολύνσεις - «Δεν είμαστε της λογικής όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»

Ερωτώμενος για το εάν θα παραμείνουν στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα οι αγρότες, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «μην σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς από την πλευρά μας εξαντλούμε τις δυνατότητες χωρίς να ασκούμε πίεση στον προϋπολογισμό γιατί τα χρήματα έρχονται από την ΕΕ».

Για το αγροτικό ρεύμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε πως «η ΔΕΗ σκέφτεται διάφορες ιδέες για περαιτέρω διευκολύνσεις στους αγρότες. Επομένως, σε συνέχεια άλλων μέτρων που έχει ληφθεί, τα τελευταία χρόνια και μήνες, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση με μια συγκεκριμένη λογική, χωρίς να εμφανιζόμαστε ως Άη Βασίληδες. Δεν είμαστε της λογικής όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα του αγροτικού κόσμου και τώρα έχοντας πληρέστερη εικόνα πόσα είναι τα περισσευούμενα χρήματα, με βάση το νέο σύστημα, αντί να χαθούν αυτά τα χρήματα και να επιστρέψουν στις Βρυξέλλες, τα ανακατανέμουμε προς όφελος αγροτών που είναι πραγματικοί παραγωγοί.

Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Άη Βασίλης τώρα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ούτε ερχόμαστε να δημιουργήσουμε κάποια πίεση στον προϋπολογισμό, να δημιουργήσουμε ελλείμματα, αλλά θα ήταν άδικο να βλέπεις πως υπάρχουν προβλήματα στην κτηνοτροφία, στο βαμβάκι, και να έχεις χρήματα από την Ευρώπη και να μην κατανέμονται. Είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη η λογική μας. Και πιστεύω πως θα το ακούσουν οι αγρότες μας».

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