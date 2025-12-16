Γερουλάνος: Αφήνετε τις παθογένειες άθικτες - Θα τις αντιμετωπίσουμε εμείς

”Κάναμε και λάθη”. Aυτές οι τρεις λέξεις εμφανίζονται ξανά και ξανά στις ομιλίες των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ. Η παραδοχή αυτή θα άξιζε συγχαρητήρια, αν δεν ακολουθούσε, τόσο άμεσα, η λέξη «αλλά». Αλλά…”δείτε τα καλά που κάναμε”», παρατήρησε στην αρχή της δευτερολογίας του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος.

Παράλληλα, ο κ. Γερουλάνος πρόσθεσε: «Γιατί εστιάζω σε αυτό το αμαρτωλό “αλλά”; Διότι, σημαίνει ότι ή δεν εννοείς το «κάναμε και λάθη» ή το εννοείς, αλλά δεν θέλεις να το κοιτάξεις στα μάτια. Και κάπου εκεί, και στις δύο περιπτώσεις, φωλιάζει η αλαζονεία που εθελοτυφλεί. Και οδηγεί στα προβλήματα που μας πληγώνουν ξανά και ξανά και ξανά. Με λίγα λόγια, το “κάναμε-λάθη-αλλά” οδηγεί στις “χρόνιες παθογένειες”».

Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι στην ιστορία μένουν οι κυβερνήσεις που τα βάζουν με τις παθογένειες και παρέθεσε σειρά παραδειγμάτων που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος πραγματικών μεταρρυθμίσεων:

- «Δεν γίνεται να λες ότι η Ελλάδα τρέχει με ανάπτυξη μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά να μην ανησυχείς ότι ξόδεψες το απίστευτο ποσό, των περίπου 100 δισ. μέσα σε μία εξαετία, με πενιχρά αποτελέσματα».

- «Δεν γίνεται να παρουσιάζεσαι «κέρβερος» με το δημοσιονομικό χώρο, και να ανέχεσαι πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ να δίνονται από το δημόσιο, με απευθείας ανάθεση».

- «Δεν γίνεται να λες ότι στην Ελλάδα μειώθηκαν 80 φόροι, αλλά να μην θες να ακούσεις ότι Ελληνίδες και Έλληνες γονατίζουν στους έμμεσους. Να περηφανεύεσαι για πλεονάσματα αλλά να μην βλέπεις ότι η αγοραστική δύναμη των Ελληνίδων και Ελλήνων περιορίζεται από την ακρίβεια που σου επέτρεψε να έχεις αυτά τα πλεονάσματα».

- «Δεν γίνεται να πανηγυρίζεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά να μην ανησυχείς, ότι η παραοικονομία μας κινείται ακόμα στα 45 δισεκατομμύρια το χρόνο. Διότι αυτό σημαίνει ότι διατηρείς ένα άδικο φορολογικό σύστημα, που φορολογεί το επάγγελμα αντί για το εισόδημα».

- «Δεν γίνεται να μιλάς για το χαμηλότερο δείκτη ανεργίας εδώ και χρόνια. Αλλά να κρύβεις τα εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων που δουλεύουν όλο και περισσότερο ενώ το εισόδημα τούς φτάνει όλο και λιγότερο. Ή μεταναστεύουν».

- «Δεν μπορείς να μιλάς για την Ελλάδα που ανεβάζει τις επενδύσεις της ως προς το ΑΕΠ, αλλά να κρύβεις τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που παραμένουν σε αδράνεια, είτε από τα κόκκινα δάνεια, για τα οποία πολλοί δεν ευθύνονται, είτε επειδή η Ελλάδα υποφέρει ακόμα από απελπιστική κρατική γραφειοκρατία. Και ένα τραπεζικό σύστημα, που αδυνατεί να χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

- «Δεν μπορείς να μιλάς για μία Ελλάδα που αποκλιμακώνει το δημόσιο χρέος. Αλλά να κρύβεις τις χιλιάδες Ελληνίδες και τους Έλληνες που γονατίζουν από το ιδιωτικό».

- «Δεν μπορείς να μιλάς για μια Ελλάδα που γίνεται κόμβος. Αλλά να κρύβεις, ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σου υποφέρουν από το κόστος της ενέργειας».

- «Και δεν μπορείς να μιλάς για μία Ελλάδα που επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αλλά να κρύβεις ότι οι θεσμοί μας διασύρονται καθημερινά. Γιατί; Διότι χωρίς αυτούς, δεν θα έχεις ποτέ ευρωπαϊκή προοπτική».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι καλοί και σημαντικοί για τη χώρα θεσμικοί συμβολισμοί όπως η εκλογή στην Προεδρία του Eurogroup, μετά από 15 χρόνια θυσίες των Ελλήνων, «αλλά δεν φτάνουν. Και το 2007 είχαμε καλά νέα απ’έξω. Και δύο χρόνια μετά χρεωκοπούσαμε. Από τις ίδιες παθογένειες». Και υπογράμμισε: «Αυτός ο προϋπολογισμός οδηγεί, εκ των πραγμάτων, στην επόμενη κυβέρνηση. Για να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που θα αφήσει άθικτες η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα χρειαστεί ένα άλλο επίπεδο κοινωνικήςσυναίνεσης. Ελάχιστη έστω συνεννόηση, για θέματα που ξεπερνάνε τις δυνατότητες κάθε κυβέρνησης, και κάθε εκλογικό κύκλο. Που μάς ξεπερνάνε όλους. Δεν μιλάω μόνο για τα αυτονόητα εθνικά θέματα. Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι αντικείμενο κοινωνικής στήριξης. Η δομή του κράτους και ο ανταγωνισμός των εξουσιών, χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Όπως και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, η αντιμετώπιση της ερήμωσης της περιφέρειας και η αντιστροφή του δημογραφικού χρειάζονται κοινούς στόχους και κοινή προσπάθεια».

«Αλλά η κοινή προσπάθεια», είπε ολοκληρώνοντας ο Παύλος Γερουλάνος, «είναι δουλειά που γίνεται από πάνω και εξαρχής. Δηλαδή με πρωτοβουλία μίας κυβέρνησης που πιστεύει στη συνεννόηση. Και γίνεται στην αρχή της θητείας της, για να είναι αξιόπιστη. Μία τέτοια κυβέρνηση και ένας τέτοιος Πρωθυπουργός δεν βιάζονται να πουν «αλλά» αφού πουν «κάναμε και λάθη». Αλλά αυτός είναι πια ο κ. Μητσοτάκης. Αντί να τα βάζει με παθογένειες, τις υπηρετεί. Αντί να δημιουργεί συνεννόηση, δημιουργεί πόλωση. Και αντί να δημιουργεί προοπτική, δημιουργεί αδιέξοδα.

Η αντιμετώπιση των παθογενειών μπορούν να είναι έργο μόνο μιας Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρόεδρός μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και με την ιστορία, την πείρα και τα στελέχη που χρειάζονται για να δημιουργήσει συνεννόηση και να γεννήσει προοπτική. Και αυτά τα έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό πρεσβεύουμε πολιτική αλλαγή τώρα. Και γι’ αυτό θα έρθει».