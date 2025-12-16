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Τσίπρας: Πολεμούν την «Ιθάκη» επειδή φοβούνται – Επείγουσα η επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης
Πολιτική
23:10 - 16 Δεκ 2025

Τσίπρας: Πολεμούν την «Ιθάκη» επειδή φοβούνται – Επείγουσα η επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης

Reporter.gr Newsroom
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Στην Πάτρα βρέθηκε σήμερα, Τρίτη (16/12), ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση της «Ιθάκης», κατά την οποία ανέφερε πως οι πρωτοβουλίες για μία προοδευτική παράταξη είναι, σήμερα, πιο αναγκαίες από ποτέ, δίνοντας ξεκάθαρο «σήμα» για τις επόμενες κινήσεις του.  

«Η χώρα και το πολιτικό της σύστημα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, με πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και είναι επείγον να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι βασικό επίδικο είναι «στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει».

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε. Η πατρίδα ασφυκτιά. Και εγκυμονούν κίνδυνοι σοβαροί», είπε ακόμη ο κ. Τσίπρας, εξηγώντας πως αυτός ήταν και ο λόγος, για τον οποίο αποφάσισε να αφήσει «την ασφάλεια των βουλευτικών προνομίων».

«Γιατί ο νόστος της δικαιοσύνης, της προόδου, της αλλαγής, είναι πολύ ισχυρός για να φοβηθεί τις φουρτούνες», προσέθεσε.

Ακόμη, δεν παρέλειψε να εξαπολύσει και σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «ένα καθεστώς διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και διαφθοράς, με όρους μαφίας».

«Ένα σχεδόν πάνδημο “δεν πάει άλλο”, αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο, αλλαγή», είπε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε πως «όλα συνηγορούν ότι η οικονομία, η κοινωνία, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χρειάζονται ένα σοκ εμπιστοσύνης· έναν νέο πατριωτισμό που σαν συλλογικό κύμα θα παρασύρει τη διαφθορά αλλά και την κοινωνική αδικία».

Επανέλαβε, δε, και την πρότασή του να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά.

«Εμείς αναδείξαμε την εντιμότητα»

Συγκρίνοντας την παρούσα κυβέρνηση με τη δική του, είπε χαρακτηριστικά:

«Εμείς αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών.»

«Και τα κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, είναι: Μας αξίζει αυτός ο βάλτος; Για πόσο ακόμη; Υπάρχει ελπίδα να ξεκολλήσουμε; Υπάρχει αύριο;», είπε στη συνέχεια, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση και για το αγροτικό, λέγοντας πως έχει αφήσει τους αγρότες «αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη».

«Γιατί ο σχεδιασμός της σημερινής κυβέρνησης ήταν να επενδύσει σε ένα παραγωγικό μοντέλο θνησιγενές, σε αυτό ακριβώς που μας οδήγησε στην κρίση. Στο real estate και στον τουρισμό. Το κυριότερο όμως, γιατί είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιδοτήσεις έφτασαν να αποτελούν ως το 60% του αγροτικού εισοδήματος, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα. Τους φραπέδες και τους χασάπηδες», σημείωσε ακόμη.

«Το συμπέρασμα από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της κυβέρνησης είναι απλό. Σχεδόν αυτονόητο: Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη. Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση», είπε στον ίδιο σκληρό τόνο, κάνοντας λόγο για αδιαφορία, νεποτισμό και προκλητικό πλούτο που συσσωρεύεται στους λίγους.

Αφού, λοιπόν, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση καταρρέει υπό το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς, είπε ότι είναι επείγον να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης, ώστε να αλλάξει πορεία η χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 23:24
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