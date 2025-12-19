Μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ με αιχμή την στάση Ανδρουλάκη

Νέα πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «εμβληματική», υπογραμμίζοντας ότι με την ψήφισή της ανοίγει μια νέα σελίδα διαφάνειας και νομιμότητας στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως σημείωσε, η οριστική μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους, χωρίς στρεβλώσεις και καθυστερήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε αιχμές κατά των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης που καταψήφισαν το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι «κάθε περαιτέρω σχολιασμός είναι περιττός». Ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, έδωσε στη στάση του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ερωτήματα για τα κίνητρα που οδήγησαν το κόμμα και τον πρόεδρό του στην καταψήφιση της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η επιλογή του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί αντίφαση σε σχέση με τη ρητορική του για την ανάγκη στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί από τη μία πλευρά να ασκείται κριτική για τις πληρωμές στον πρωτογενή τομέα και, από την άλλη, να μην στηρίζεται μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τη συνέχιση και την ομαλοποίηση των ενισχύσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε και σε προσωπική επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ καθιστά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ακόμα πιο εκτεθειμένο» απέναντι στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Επανέφερε, μάλιστα, την υπόθεση της λεγόμενης «παγίδας του κουμπάρου», υποστηρίζοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης τελικά παγιδεύτηκε σε μια επιλογή που γύρισε πολιτικά εις βάρος του.

Η κυβερνητική πλευρά εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί κομβικό βήμα για την εξυγίανση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεχιστεί, με το θέμα να παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης των επόμενων ημερών.