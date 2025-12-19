ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ με αιχμή την στάση Ανδρουλάκη
Πολιτική
17:05 - 19 Δεκ 2025

Μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ με αιχμή την στάση Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «εμβληματική», υπογραμμίζοντας ότι με την ψήφισή της ανοίγει μια νέα σελίδα διαφάνειας και νομιμότητας στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως σημείωσε, η οριστική μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους, χωρίς στρεβλώσεις και καθυστερήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε αιχμές κατά των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης που καταψήφισαν το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι «κάθε περαιτέρω σχολιασμός είναι περιττός». Ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, έδωσε στη στάση του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ερωτήματα για τα κίνητρα που οδήγησαν το κόμμα και τον πρόεδρό του στην καταψήφιση της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η επιλογή του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί αντίφαση σε σχέση με τη ρητορική του για την ανάγκη στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί από τη μία πλευρά να ασκείται κριτική για τις πληρωμές στον πρωτογενή τομέα και, από την άλλη, να μην στηρίζεται μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τη συνέχιση και την ομαλοποίηση των ενισχύσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε και σε προσωπική επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ καθιστά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ακόμα πιο εκτεθειμένο» απέναντι στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Επανέφερε, μάλιστα, την υπόθεση της λεγόμενης «παγίδας του κουμπάρου», υποστηρίζοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης τελικά παγιδεύτηκε σε μια επιλογή που γύρισε πολιτικά εις βάρος του.

Η κυβερνητική πλευρά εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί κομβικό βήμα για την εξυγίανση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεχιστεί, με το θέμα να παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης των επόμενων ημερών.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2025 - 17:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:32

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ