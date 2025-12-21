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Τσιάρας: Απαιτείται υπευθυνότητα για να βρούμε δρόμο συνεννόησης με τους αγρότες
Πολιτική
10:26 - 21 Δεκ 2025

Τσιάρας: Απαιτείται υπευθυνότητα για να βρούμε δρόμο συνεννόησης με τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Την πεποίθησή του ότι οι αγρότες θα επιδείξουν τελικά υπευθυνότητα και θα συμμετάσχουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία της κοινωνίας εν μέσω των Χριστουγεννιάτικων εορτών, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους αγρότες, με ένα από αυτά να αφορά στα προϊόντα που θα λάβουν επιπλέον οικονομική ενίσχυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό, σε αυτά θα συμπεριληφθεί - πέραν του σιταριού και του βαμβακιού - και η μηδική, εξαιτίας του αποκλεισμού στη διακίνησή της λόγω της ευλογιάς.

Ακόμη, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν το Κτηματολόγιο, και συγκεκριμένα αγροτεμάχια τα οποία εμφανίζονται ως κρατικά, παρά το γεγονός ότι καλλιεργούνται επί σειρά ετών από αγρότες, ενώ έκανε λόγο και για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονταν με το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ σε ορισμένες περιοχές της χώρας, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει διάλογος με τον αγροτικό κόσμο. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην παράταση του προγράμματος ΓΑΙΑ με μειωμένο κόστος αγροτικού ρεύματος, στην αποδοχή του αιτήματος για αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία χωρίς ΕΦΚ, στην επέκταση της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ στο 100% του ασφαλισμένου προϊόντος, καθώς και στην πρόσθετη οικονομική στήριξη προϊόντων που πλήττονται από χαμηλές τιμές λόγω της διεθνούς συγκυρίας.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοικτή στη συζήτηση και άλλων ζητημάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι:
«Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένα όρια. Η χώρα πρέπει να κινηθεί εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και, βεβαίως, υπάρχει και μια συγκεκριμένη δυνατότητα στα εθνικά δημοσιονομικά δεδομένα, στον εθνικό Προϋπολογισμό. Κάνουμε προσπάθεια εξάντλησης κάθε δυνατότητας.»

«Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να βρούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή τόπο συνεννόησης, διότι η κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα. Έχουμε ήδη δείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αξιοποιώντας κάθε πόρο που υπάρχει. Με υπευθυνότητα από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν ην κοινωνία», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες να λάβουν υπόψη τους τα μέτρα στήριξης που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα, καθώς και τη βούλησή της να διαμορφώσει Εθνική Στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα μέσω της σύστασης Διακομματικής Επιτροπής, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, στοιχείο που –όπως ανέφερε– αποδεικνύει την αξιοπιστία της κυβέρνησης απέναντι στα μεγάλα ζητήματα του αγροτικού κόσμου.

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