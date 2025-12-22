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On air σύγκρουση Γεωργιάδη-Δούκα για το rave party μπροστά από εκκλησία
Πολιτική
16:08 - 22 Δεκ 2025

On air σύγκρουση Γεωργιάδη-Δούκα για το rave party μπροστά από εκκλησία

Reporter.gr Newsroom
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Ως «απαράδεκτο» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη, το πάρτυ που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι με DJ και φωτορυθμικά, για να προκαλέσει την αντίδραση του δημάρχου της Αθήνας, Χάρη Δούκα, το πρωί της Δευτέρας (22/12) στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ.  

«Το πάρτι αυτό μπροστά στην εκκλησία το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο rave party μπροστά σε εκκλησία, μην τα ισοπεδώσουμε όλα», τόνισε εμφατικά ο υπουργός Υγείας, για να συμπληρώσει:

«Όταν ήμουν στην Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα όπου για πρώτη φορά στις ΗΠΑ δίνει αργία 2 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτό θεωρήθηκε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί για πολλά χρόνια δεν γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, δεν έλεγαν Merry Christmas. Για να μην στενοχωρηθούν οι Μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές έλεγαν Καλές Γιορτές. Ήρθε ο Τραμπ και είπε "παιδιά είμαστε Χριστιανοί, Καλά Χριστούγεννα και αργία», ανέφερε ακόμη.

«Είναι ωραίο που επανέρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι είμαστε Χριστιανοί, ναι για πολλά χρόνια τα είχαμε ξεχάσει αυτά και τα είχαμε ξεφτιλίσει. Είμαστε Χριστιανοί, τιμή μας και καμάρι μας. Επειδή είμαστε Χριστιανοί, rave party μπροστά στην εκκλησία δεν μπορεί να γίνει», είπε σε ακόμη εντονότερο ύφος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, από την άλλη, διαφώνησε με την παραπάνω τοποθέτηση, διερωτώμενος: «Αν κάποιος ακούει rave μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας, δεν είναι Χριστιανός;»

«Αν τσικνίζει κάποιος και ακούει λαϊκά άσματα και η τσίκνα πλημμυρίζει πάρα πολλές φορές την εκκλησία, αυτό είναι εντάξει; Άρα ανάλογα με το είδος της μουσικής είσαι Χριστιανός ή όχι;», συνέχισε ο κ. Δούκας, με τον υπουργό να επανέρχεται, λέγοντας:

«Όχι, όχι. Rave party μπορεί να κάνει όπου θέλει και να ακούει όποια μουσική θέλει. Όχι πάνω στην εκκλησία όμως. Η εκκλησία είναι ιερός χώρος».

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