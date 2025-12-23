Τσιάρας: Η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει αρκετά αιτήματα των αγροτών – Να ανοίξουν οι δρόμοι

«Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο», δήλωσε τη Δευτέρα (22/12) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι οι αγρότες θα πρέπει να ανοίξουν τους δρόμους και την ίδια στιγμή να ξεκινήσει ο διάλογος.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «ο αγροτικός κόσμος ζει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια». «Είμαι ο πρώτος που αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και παρά την εξαιρετική παραγωγή, έχουμε πολύ χαμηλές τιμές στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα κάτι που δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση και τις πολιτικές της. Είναι κάτι που ρυθμίζεται από την παγκόσμια αγορά και έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση, με το γεγονός αν τρίτες χώρες έχουν παραγωγή και μπορούν να διαθέσουν αυτό το προϊόν σε πολύ χαμηλότερη τιμή, είναι ανάλογα με τη ζήτηση που μπορεί να υπάρχει από τη βιομηχανία ή από τη μεταποίηση ή από τη βιομηχανία τροφίμων σε σχέση με κάθε παραγόμενο προϊόν», εξήγησε και σημείωσε πως πρόκειται για «μία συνθήκη που δεν διαμορφώνεται από την πολιτική μίας κυβέρνησης».

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε πως «η κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και ήδη έχουμε κάνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο».

«Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν θέσει ως προϋποθέσεις για να έρθουν στο τραπέζι της συνεννόησης να εξαγγελθούν μέτρα που αφορούν το λεγόμενο κόστος παραγωγής», προσέθεσε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση όπως είναι «η παράταση της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος και η περαιτέρω μείωση της ήδη χαμηλής τιμής», «η αγορά του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία χωρίς την παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης», τα οποία είναι πολύ σημαντικά και σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο και δίνουν την ευκαιρία να δείξει η κυβέρνηση ότι από τη δική της πλευρά έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα».

Τόνισε δε πως «η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο αποφάσισε να υπάρχει κλειδωμένη τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα και μάλιστα για τα δύο πρώτα χρόνια αυτή η τιμή να είναι απολύτως δεδομένη και απολύτως συγκεκριμένη».

Υποστήριξε ότι υπάρχει πίεση στον αγροτικό κόσμο λόγω της χαμηλής τιμής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά και πως «η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους αγρότες αυτή την κρίσιμη περίοδο βλέπει ότι μπορεί να παρατείνει αυτή την κλειδωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά μπορεί και να μειώσει ακόμα περισσότερο την τιμή και να τη φτάσει σε μία λογική τιμή».

Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά

Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχει βάση εκκίνησης διαλόγου για τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά «κάτι που η κυβέρνηση έχει πει με κάθε δυνατό τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση» και τόνισε «πως γίνεται ήδη συζήτηση για αξιοσημείωτα χαμηλότερη τιμή», προσθέτοντας πως έχουν προχωρήσει πολύ οι συζητήσεις.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει συμφωνία «να αποζημιώνεται στο 100% η όποια καταστροφή μέσω του ΕΛΓΑ του φυτικού ή του ζωτικού κεφαλαίου και όχι το 70% όπως είναι μέχρι σήμερα».

Επίσης όπως είπε είναι υπό συζήτηση το πώς θα δοθούν τα χρήματα που θα προκύψουν ουσιαστικά μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και «τα οποία κατά κάποιον τρόπο περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση» προκειμένου «να μπορούν να ανακατανεμηθούν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη».

«Αν υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι το πώς θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο και τον σωστότερο δυνατό τρόπο, πάντα μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα δεδομένα που υπάρχουν μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την ξεκαθαρίζουμε προς την κάθε κατεύθυνση», προσέθεσε.

«Οι αγρότες αρνούνται τον διάλογο»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επέρριψε στους αγρότες το γεγονός ότι δεν προσήλθαν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Μετά την προηγουμένη Δευτέρα (15/12) που έγινε από εμένα η εξαγγελία αυτών των μέτρων υπήρχε θετική έκφραση από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών και οι ίδιοι ήταν αυτοί που είπαν ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος προκειμένου να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το τι άλλαξε μετά από 1-2 μέρες και αυτό μετατράπηκε σε άρνηση είναι κάτι που ούτε εγώ γνωρίζω και πιθανότατα θα πρέπει οι ίδιοι να το εξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει κανείς να δει τι βήματα γίνονται από την κάθε πλευρά και να αξιολογήσει αν η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έχει κάνει την προσπάθεια που της αναλογεί και αν από την άλλη πλευρά η απλή άρνηση του διαλόγου δεν είναι τελικά προϊόν του γεγονότος ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τα δικά της βήματα αλλά ενδεχομένως της μη επιθυμίας να βρεθούν σε ένα τραπέζι συζήτησης», προσέθεσε.

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι οι αγρότες ζήτησαν ορισμένα πράγματα και ότι η κυβέρνηση ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό κάποια εξ αυτών.

«Από τα 26 αιτήματα, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα τέσσερα είναι ώριμα και μπορούν να φτάσουν κάποια στιγμή σε μία φάση υλοποίησης, αλλά υπάρχουν και κάποια αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν όπως π.χ. δεν μπορούν να υπάρχουν κατώτερες δεσμευτικές τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, δεν μπορεί να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, τα οποία η ίδια η παρουσία της χώρας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια δεν μας επιτρέπει να κάνουμε, ούτε μπορούν από τη μία ημέρα στην άλλη να διπλασιαστούν οι συντάξεις των αγροτών», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα ευχόμουν να μην είχαν μείνει στον δρόμο και μάλιστα το έχω πει πολλές φορές. Όταν έχουμε κάνει αυτή την προσπάθεια, έχουμε στην πραγματικότητα εξαγγείλει μια σειρά μέτρων που ακόμη και αυτή τη δύσκολη στιγμή στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο. Όταν υπάρχει μία δημόσια πρόσκληση, όταν έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα όλα αυτά τα προβλήματα να τα θέσουν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή ενώπιον του ίδιου του Πρωθυπουργού, αρνούνται αυτόν τον διάλογο και επιμένουν σε μια ταλαιπωρία που αφορά στους ίδιους τους πολίτες», προσέθεσε και τόνισε πως πιστεύει ότι «υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτή η συνάντηση και να λήξουν όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα, καθώς η κυβέρνηση έχει δείξει από τη δική της πλευρά τη θετική της πρόθεση».

«Πάντα, όμως, μέσα στα πλαίσια και στα όρια της λογικής, πάντα με βάση το δεδομένο ότι πρέπει να γίνει και η κίνηση από την πλευρά των αγροτών, ανοίγοντας τους δρόμους και αφήνοντας τη δυνατότητα της διέλευσης στους Έλληνες πολίτες και μην ταλαιπωρώντας την ελληνική κοινωνία», προσέθεσε.

«Τους λέμε ότι από αυτά τα θέματα τα οποία έχετε θέσει, βλέπετε ότι πολλά έχουν ικανοποιηθεί. Αυτά που θέλετε ως προϋπόθεση έχουν ικανοποιηθεί. Λέμε ότι ελάτε να συζητήσουμε μαζί ακόμη και την δυνατότητα, τον τρόπο με τον οποίον θα διατεθούν οι όποιοι διαθέσιμοι πόροι. Άρα λοιπόν, είναι μια δυνατότητα που έχουμε μαζί να συζητήσουμε και να εκτιμήσουμε. Έχουμε απαντήσει σε άλλα επιμέρους ζητήματα», προσέθεσε.

«Υπάρχει απουσία ενός παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα»

Αναφερόμενος στην πρόταση του Πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «στην πραγματικότητα θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής το σχεδιασμό, τον ανασχεδιασμό του πρωτογενούς τομέα».

«Αν κανείς πιστεύει ότι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου διατρέχουν την προηγούμενη και την παρούσα κυβερνητική θητεία και δεν υπήρχαν πριν ή δεν θα υπάρχουν μετά, κατά την άποψή μου, μάλλον δεν έχει σωστή εκτίμηση της πραγματικότητας», προσέθεσε.

«Αυτή τη στιγμή μιλάμε ενδεχομένως για απουσία προσδιορισμού ενός παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα. Υπάρχει απουσία, ενδεχομένως και μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και προτείνει τη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής για να συζητήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα και να πάρουν κοινές αποφάσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη και προφανώς πρέπει να υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου», ανέφερε ακόμα και σημείωσε ότι «το κρίσιμο που πρέπει να γίνει είναι μια συζήτηση με τους ίδιους τους εκπροσώπους των αγροτών για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρισκόμαστε μπροστά σε μια σειρά πραγματικά τεράστιων προκλήσεων, όπως μία νέα προγραμματική περίοδος για τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η πιθανή είσοδος της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατέχει το 25% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ευρώπης και το γεγονός ότι οι νεότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές που μπήκαν μετά το 2000, παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα ως επιδότηση σε σχέση με τις παλαιές, όπως επίσης και το γεγονός ότι υπάρχει διάθεση για να γίνουν κάποιες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών.

«Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται διακυβεύματα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και φυσικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα», προσέθεσε και τόνισε πως «όλα τα βήματα τα οποία μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό το πεδίο έχουν γίνει».

Ο κ. Τσιάρας είπε ακόμα ότι πρέπει να γίνει συζήτηση με τους ίδιους τους αγρότες για τον επανασχεδιασμό του πρωτογενούς τομέα και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα στηρίξουν σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

«Όπως να ξέρει κανείς πότε πληρώνεται και τι προφανώς προϋποθέτει μια τάξη στον οργανισμό πληρωμών», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στη διαφορά της τιμής από το χωράφι στο ράφι ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και έκανε λόγο για ένα εγγενές πρόβλημα της αγοράς το οποίο δυστυχώς επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Ωστόσο όπως είπε όσον αφορά την Ελλάδα υπάρχει ουσιαστικά μια εντατικοποίηση των ελέγχων. «Γίνονται συστηματικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και νομίζω ότι υπάρχουν και αρκετά ευρήματα που έχουν επιβάλλει είτε ποινές είτε έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά ένα διοικητικό πλαίσιο κυρώσεων σε πολλούς από αυτούς, οι οποίοι επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν με αυτόν τον τρόπο», προσέθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df51ng392h1l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια εύκολη μεταρρύθμιση»

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως δεν είναι μια εύκολη μεταρρύθμιση. «Το γεγονός ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, το γεγονός ότι οι έλεγχοι έβαλαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε μια διαδικασία καθυστερήσεων και περαιτέρω ελέγχου, το γεγονός ότι ήδη έχουν αποκλειστεί αρκετοί άνθρωποι από οποιαδήποτε επιδότηση ή ακόμη και το γεγονός ότι καθημερινά ή εν πάση περιπτώσει πολύ συχνά ακούμε και βλέπουμε ανθρώπους που οδηγούνται μετά την αστυνομική έρευνα στη Δικαιοσύνη, καταλαβαίνετε ότι από μόνο του είναι ένα πραγματικά πολύ δύσκολο τοπίο που πρέπει να διαχειριστεί κανείς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι σε αυτή τη δυσκολία «πρέπει κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα. Σαν μια ευκαιρία να εξυγιάνουμε το σύστημα πληρωμών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δημιουργήσουμε την συνθήκη της διαφάνειας και της δικαιοσύνης και στο τέλος της ημέρας να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους πραγματικούς και έντιμους παραγωγούς».

Ακόμα όπως είπε «στις 14 Ιουνίου του 2024 ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μου ζήτησε να δω το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι ήδη υπήρχαν ακούσματα ή υπήρξαν εν πάση περιπτώσει κάποιες παρατηρήσεις που έδειχναν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτουργούσε όπως θα θέλαμε να λειτουργεί. Από τότε έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο μέσα από το γεγονός ότι επιχείρησα μέσα από συγκεκριμένες κατευθύνσεις και έναν σχεδιασμό να προχωρήσουμε στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε επειδή είχα επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τον Γενικό Διευθυντή ή ακόμη και το γεγονός ότι επιχείρησα να να να παρουσιάσω ένα Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε μέχρι τότε, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι μέσα από δικούς μας ελέγχους και μέσα από δικές μας έρευνες είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα κατά την πληρωμή των οικολογικών σχημάτων. Είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα στην πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων και σε ζητήματα τα οποία αφορούσαν στην ταυτοποίηση των δηλωμένων για βιολογικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, μελισσοκομία με την ίδια την πραγματικότητα» και προσέθεσε ότι «όλα αυτά έγιναν αρκετά πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν καταλύτης για να γίνουν κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα, ας πούμε “πιο βίαια”, με την έννοια και τη λογική ότι πλέον δεν μπορούσε κανείς ούτε να κάνει μια “βελούδινη μετάβαση” σε έναν άλλον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αντίθετα έπρεπε να κάνει το βήμα στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη. Διότι απλούστατα είχε επιληφθεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με δύο επιστολές της μας ξεκαθάριζε το τοπίο λέγοντας ότι αν δεν κάνουμε κάποιους συγκεκριμένους ελέγχους νωρίτερα, θα μπουν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι. Άρα λοιπόν, δεν υπήρχε κανένα περιθώριο από μένα, από το υπουργείο, από την κυβέρνηση, να μην κάνουμε ουσιαστικά αυτή τη μετάβαση σε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Προϋπόθεση για αυτή τη μετάβαση ήταν οι πολύ αυστηροί έλεγχοι και φυσικά οι συνέπειές τους», προσέθεσε.

Ακόμα ανέφερε ότι «το γεγονός πως για αρκετούς μήνες δεν μπορούσαν να καταβληθούν επιδοτήσεις, το γεγονός ότι είναι πολλοί αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε έλεγχο, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση, είτε γιατί παραδείγματος χάριν με το monitoring έχουν βρεθεί πολλά κίτρινα κτήματα, είτε γιατί λόγω αδυναμιών της ελληνικής πολιτείας να ολοκληρώσει διαδικασίες με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Προϊόντος του χρόνου και τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια ακριβώς γιατί οι έλεγχοι έχουν αυτή την ένταση και αυτή τη λεπτομερή προσπάθεια του να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους και είχαμε ευρήματα και στα οικολογικά σχήματα και στα βιολογικά».

Τόνισε ακόμα πως «στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων αν μιλήσουμε για το ζωικό κεφάλαιο, το γεγονός ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα λεγόμενα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, δηλαδή, δεν είχαμε δημιουργήσει με βάση την ευρωπαϊκή απαίτηση το πραγματικό δεδομένο στο οποίο θα αντιστοιχίζονται και τα πραγματικά ζώα και εκεί ακριβώς δημιουργούνταν ένα πολύ μεγάλο κενό».

Για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ διερωτήθηκε ποιος «άλλος δημόσιος οργανισμός θα είχε τη δυνατότητα να κάνει τόσες πολλές και διαφορετικές διασταυρώσεις με διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα;» και έκανε λόγο για ένα πρόβλημα με τους αντίστοιχους ΟΠΕΚΕΠΕ που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Η αδυναμία των πραγματικών διασταυρώσεων ελέγχων δημιουργούσε το παράθυρο, την ευκαιρία, την αφορμή κάποιοι να μπουν και να πάρουν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνται. Εγώ νομίζω ότι αυτό από μόνο του συνιστούσε μια παθογένεια που έχει την αναφορά της σε μια παλιά πραγματικότητα και η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πραγματικά προκλητική μεταρρύθμιση προσπαθώντας να αλλάξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενσωματώνοντας τον στην ΑΑΔΕ, να τον μεταφέρει σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης. Ξέρουμε τα απόνερα, ξέρουμε τις συνέπειες. Εγώ κατανοώ προσωπικά το πολιτικό κόστος, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν αδήριτη η ανάγκη να προχωρήσει κανείς σε αυτή την επιλογή», προσέθεσε.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Για το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έκανε λόγο για «ένα πραγματικά περίεργο, δύσκολο επιδημιολογικό μοντέλο» που «οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ιός της ευλογιάς ζει έξι μήνες και έχει πολύ εύκολη μηχανική μεταφορά, καθώς σημαίνει ότι για να πει κανείς ότι μια χώρα είναι απαλλαγμένη από την ευλογιά, πρέπει για έξι ολόκληρους μήνες να μην υπάρχει ούτε ένα αναφερόμενο κρούσμα ευλογιάς».

Όσον αφορά τη θανάτωση των ζώων είπε ότι «δεν την επιβάλλει ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά επιβάλλονται από τον ίδιο τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Όταν υπάρχει ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, είμαστε υποχρεωμένοι να θανατώσουμε όλο το κοπάδι».

«Το θέμα του εμβολιασμού είναι μια τεράστια συζήτηση, η οποία δεν πρέπει κανείς να τη δει μέσα από τη συνολική της διάσταση και μέσα από τις προσπάθειες που έχουν γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τον εμβολιασμό της ευλογιάς. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι η απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε στον εμβολιασμό προφανώς δεν ανήκει στον υπουργό, δεν ανήκει σε κάποιο διοικητικό παράγοντα, ούτε πολύ περισσότερο στον κτηνοτρόφο. Ανήκει στην ίδια την επιστήμη, άρα λοιπόν, γι’ αυτό το λόγο έχει συσταθεί η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ευλογιάς με μέλη τους κορυφαίους καθηγητές των δυο κτηνιατρικών σχολών της χώρας», προσέθεσε.

Για το Mercosur

Τέλος για το Mercosur τόνισε πως πρόκειται για συμφωνία ελεύθερης διακίνησης προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεσσάρων μεγάλων χωρών της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη.

«Αυτή η επικείμενη συμφωνία μοιάζει με μια ζυγαριά που από τη μία πλευρά υπάρχουν θετικά και από την άλλη υπάρχουν αρνητικά. Στα θετικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι θα υπάρχει υπερεπάρκεια προϊόντων. Άρα η διατροφική επάρκεια για την Ευρώπη θα είναι ένα ζητούμενο το οποίο εύκολα μπορεί να καλυφθεί, να “ικανοποιηθεί”, αλλά και από την άλλη πλευρά ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει αυτή η υπερεπάρκεια θα ρίξει αρκετά τις τιμές, κάτι το οποίο συμφέρει τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Η άλλη πλευρά όμως της ζυγαριάς έχει δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα. Θα παράγονται τα συγκεκριμένα προϊόντα με τους κανόνες ασφάλειας παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δηλαδή με βάση το γεγονός ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, καλλιεργειών. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί», είπε αρχικά.

«Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς ο ανταγωνισμός που θα αφορά σε χαμηλές τιμές θα πλήξει πρωτίστως τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Αφενός μεν βάζοντας κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς. Δεν μπορεί η Ευρώπη να καταναλώνει προϊόντα που δεν παράγονται με τους όρους της», προσέθεσε.

«Η θέση της Ελλάδος δεν είναι συγκεκριμένη, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ντιμπέιτ. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, η οποία αρνείται εμφατικά τη συμφωνία. Υπάρχουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές οι οποίες θέλουν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Εμείς αυτή τη στιγμή, έχοντας εκφράσει όλες αυτές τις επιφυλάξεις, τηρούμε μια στάση αναμονής και πιστεύω ότι θα διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή άποψη, η οποία θα είναι και για το καλό και το συμφέρον του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df51ph8ly769?integrationId=eexbs1jkg0kofln}